संसद में गतिरोध खत्म होने और NEET पेपर लीक मामले पर चर्चा का रास्ता साफ होने के एक दिन बाद मंगलवार को कांग्रेस ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने लोकसभा में बोलते हुए शिक्षा क्षेत्र में अगली पीढ़ी के सुधारों की निगरानी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गठित नई टास्क फोर्स की क्षमता पर सवाल उठाए।

समिति के सदस्यों का जिक्र करते हुए प्रियंका गांधी ने आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रो. वी. कामकोटी पर परोक्ष टिप्पणी की और उन्हें ‘गोमूत्र विशेषज्ञ (Cow urine expert)’ कहा।

प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि नई-नई समितियां बनाने से समस्या का समाधान नहीं होगा जब तक उनकी सिफारिशों को लागू नहीं किया जाता। उन्होंने कहा, ”सुधार लाने के लिए राधाकृष्णन समिति भी बनाई गई थी। आज तक उसकी एक भी सिफारिश लागू नहीं की गई।”

इसके बाद उन्होंने नई टास्क फोर्स पर निशाना साधते हुए कहा, ”अब इस नई समिति में एक पूर्व आईबी प्रमुख हैं, एक आईटी कंपनी के मालिक हैं और एक ‘गोमूत्र विशेषज्ञ’ भी हैं। इन्हें शिक्षा के बारे में क्या जानकारी है?”

‘गोमूत्र विशेषज्ञ’ वाली टिप्पणी क्यों?

हालांकि प्रियंका गांधी ने लोकसभा में किसी का नाम नहीं लिया लेकिन उनकी ‘गोमूत्र विशेषज्ञ’ वाली टिप्पणी को आईआईटी मद्रास के निदेशक प्रो. वी. कामकोटी की ओर इशारा माना गया। इसकी वजह यह है कि कामकोटी पहले सार्वजनिक रूप से गोमूत्र के कथित औषधीय लाभों का समर्थन कर चुके हैं।

पिछले साल जनवरी में गोमूत्र के औषधीय गुणों की तारीफ करते हुए उनका एक वीडियो सामने आया था जिसके बाद विपक्षी दलों और तर्कवादी संगठनों (Rationalist Groups) ने उनकी आलोचना की थी।

15 जनवरी 2025 को चेन्नई में आयोजित ‘गो संरक्षणशाला’ कार्यक्रम में संबोधन के दौरान कामकोटी ने एक संन्यासी का किस्सा सुनाया था। उन्होंने कहा था कि एक प्रमुख संन्यासी को तेज बुखार हो गया था। किसी ने उन्हें डॉक्टर बुलाने की सलाह दी लेकिन उन्होंने गोमूत्र पीने की इच्छा जताई।

कामकोटी के अनुसार, ”तुरंत गोमूत्र लाया गया और उन्होंने उसे आसानी से पी लिया। करीब 15 मिनट में उनका बुखार उतर गया। इसलिए एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, पाचन संबंधी समस्याओं और इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम (IBS) जैसी कई परेशानियों में गोमूत्र एक बहुत महत्वपूर्ण औषधि है।”

हालांकि कामकोटी के करीबी लोगों का कहना था कि उनका यह भाषण जैविक खेती (ऑर्गेनिक फार्मिंग) को बढ़ावा देने और देशी गायों के संरक्षण के व्यापक संदर्भ में था। उनके अनुसार, कामकोटी का पूरा भाषण सतत कृषि (Sustainable Agriculture) के महत्व और गोमूत्र के जैव-सक्रिय (Bioactive) गुणों पर प्रकाशित कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों की चर्चा पर आधारित था।

वीडियो वायरल होने के बाद विवाद

कामकोटी का वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस सांसद कार्ति पी. चिदंबरम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उनकी आलोचना करते हुए कहा था कि “छद्म विज्ञान (Pseudoscience) को बढ़ावा देना किसी आईआईटी निदेशक के पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है।”

वहीं, तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने कामकोटी का बचाव किया। उन्होंने कहा, ”यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आईआईटी चेन्नई के निदेशक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और क्वांटम कंप्यूटिंग के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने अपने धर्म का पालन किया और अपने तरीके से पूजा की जिसे कुछ छात्र संगठनों ने राजनीतिक मुद्दा बना दिया। हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। मैं प्रदर्शन कर रहे लोगों से अपील करता हूं कि वे विरोध बंद करें और संस्थान की गरिमा का सम्मान करें। आईआईटी चेन्नई सिर्फ चेन्नई ही नहीं बल्कि पूरे देश का गौरव है।”

‘बीजेपी ने ऐसे आदमी को चुना जो बलात्कारियों का रक्षक है’

संसद के मानसून सत्र के सातवें दिन भी लोकसभा में बवाल देखने को मिला। अभी तक नीट पेपर लीक मामले को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन के चलते सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल रही थी, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद यह माना जा रहा था कि अब सदन ठीक से चलेगा।

मंगलवार को लोकसभा में नए शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी पर प्रियंका गांधी की एक टिप्पणी को लेकर काफी हंगामा हुआ, जिसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने सत्ता पक्ष को भरोसा दिलाया कि उनकी इस टिप्पणी को रिकॉर्ड से हटा दिया गया है, लेकिन यह विवाद यहीं नहीं थमा। हंगामे के बीच दोनों नेताओं ने सदन के बाहर आकर मीडिया से बात करते हुए भी प्रह्लाद जोशी को लेकर फिर विवादित टिप्पणी की। राहुल गांधी ने कहा कि देश के नए एजुकेशन मिनिस्टर “रेपिस्ट के डिफेंडर” हैं।