PNB घोटाला: 11000 करोड़ के घोटाले के आरोपी नीरव मोदी को प्रियंका चोपड़ा ने भेजा नोटिस

अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने हीरा कारोबारी नीरव मोदी को नोटिस भेजा है। उन्‍होंने हजारों करोड़ रुपये के घोटाले के आरोपी पर विज्ञापन के एवज में भुगतान न करने और धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। प्रियंका नीरव मोदी की कंपनी द्वारा तैयार हीरे के आभूषणों का विज्ञापन करती हैं। साथ ही वह कंपनी की ब्रांड एम्बेस्डर भी हैं। अभिनेत्री के इस कदम से वित्‍तीय फर्जीवाड़े में फंसे गुजरात के इस कारोबारी की समस्‍याएं बढ़ सकती हैं। प्रियंका के अलावा दुनिया की कई अन्‍य जानीमानी हस्तियां और मॉडल भी नीरव मोदी की कंपनी से जुड़ी रही हैं। दूसरी तरफ, बैंकिंग सेक्‍टर के बड़े घोटालों में से एक पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नीरव मोदी के देश छोड़ने पर भाजपा की नेतृत्‍व वाली केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्‍होंने ट्वीट किया, ‘क्‍या यह संभव है कि भाजपा सरकार के साथ सक्रिय साठगांठ के बिना ही वह (नीरव मोदी) या विजय माल्‍या देश छोड़ सकते हैं?’

Is it possible to believe that he or vijay mallya left the country without active connivance of BJP govt? https://t.co/6iMFf9VAkF

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) February 15, 2018