राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने बुधवार को उच्च सदन के नवनिर्वाचित 45 सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलायी। नए सांसदों में शिवसेना की तरफ से प्रियंका चतुर्वेदी भी शामिल थीं। चतुर्वेदी पहली बार राज्यसभा सांसद बनी है। प्रियंका चतुर्वेदी ने मराठी में शपथ ली। प्रियंका चतुर्वेदी पिछले साल ही कांग्रेस छोड़कर शिवसेना में शामिल हुई थीं। प्रियंका के कांग्रेस छोड़ने के पीछे अलग-अलग कारण सामने आए थे।

पिछले साल प्रियंका चतुर्वेदी यूपी के मथुरा में जब राफेल डील पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी उसी दौरान कई कांग्रेसी नेताओं ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। इसके बाद प्रियंका चतुर्वेदी ने पीसी बीच में छोड़ दी। वहीं, स्थानीय नेता उनका पीछा करते हुए उनके कमरे तक पहुंच गए। प्रियंका ने पार्टी के शीर्ष नेताओं से इस घटना की शिकायत की। इस पर पार्टी ने दुर्व्यवहार के आरोपी आठ नेताओं तत्काल प्रभाव से पार्टी से निलंबित कर दिया गया। हालांकि, बाद में माफी मांगने पर उन नेताओं को फिर पार्टी में शामिल कर लिया गया। इस पूरे प्रकरण से प्रियंका काफी आहत हुईं। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ शिवसेना का दामन थाम लिया। प्रियंका चतुर्वेदी करीब 10 साल तक कांग्रेस में रहीं। उन्होंने यूथ कांग्रेस से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने पार्टी की तेजतर्रार प्रवक्ता के रूप में अपनी पहचान बनाई।

मी प्रियंका विक्रम चतुर्वेदी राज्यसभेची सदस्य म्हणून निवडून आले असल्याने ईश्वरसाक्ष शपथ घेते की ….

Thank you Hon. Party Chief and Hon Chief Minister Shri @OfficeofUT ji, Hon Minister Shri @AUThackeray ji and @ShivSena pic.twitter.com/GZhe6BG7Vf

— Priyanka Chaturvedi (@priyankac19) July 22, 2020