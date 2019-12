भाजपा और शिवसेना का 30 साल पुराना गठबंधन महाराष्ट्र चुनाव के फैसले आने के बाद टूट गया। गठबंधन टूटने के बाद दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ते। ऐसा ही कुछ रविवार को भी हुआ जब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता ने औरंगाबाद में शिवसेना द्वारा बनाए जा रहे क्षत्रप बाल ठाकरे के स्मारक को लेकर ट्वीट किया। पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी ने ट्वीट कर दावा किया कि इस स्मारक को बनाने के लिए करीब 1000 पेड़ों को गिराया जाएगा। इसपर शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी उनपर पलट वार किया और दोनों में जुबानी जंग देखने को मिली।

अमृता ने शिवसेना को ‘पाखंडी’ बताते हुए अखबार की एक तस्वीर शेयर कर ट्वीट किया ‘पाखंड एक बीमारी है। जल्दी ठीक हो जाओ शिवसेना। पेड़ों की कटाई- अपनी सुविधा से या सिर्फ तब जब आपको कमीशन मिले तब इजाजत देना- माफी योग्य अपराध नहीं है।’ इसके साथ अखबार की जो तस्वीर अमृता ने शेयर की थी उसमें लिखा था कि औरंगाबाद में क्षत्रप बाल ठाकरे का स्मारक बनाने के लिये करीब 1000 पेड़ों को गिराने की जरूरत होगी।

Ma’am, sorry to disappoint you but the truth is that not a single tree will be cut for the memorial, mayor has confirmed it too.

Also, just to be clear, compulsive lying is a bigger disease, get well soon

PS: Commission to cut trees is a new policy measure promoted by @bjpmaha ? https://t.co/yfoubeVRzL

— Priyanka Chaturvedi (@priyankac19) December 8, 2019