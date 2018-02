छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के बांदे थाने से चौंकाने वाली खबर आई है। यहां स्कूली छात्राओं ने बीएसएफ के जवानों पर छेड़खानी करने का आरोप लगाया है। स्कूल के प्रिंसिपल ने बांदे थाने में लिखित तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। छात्राओं की शिकायत का मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया। जांच करने पहुंचे अफसरों ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। छात्राओं ने कहा कि जब से स्कूल के पास कैंप लगा है, तब से उन्हें जवानों की फब्तियां सुननीं पड़ रहीं हैं। लिहाजा कैंप हटना चाहिए। इससे पहले भी कई बार शिकायत हुई मगर अफसरों ने सिर्फ आश्वासन दिया, कार्रवाई नहीं की।

प्रधानाचार्य ने स्कूल के पास से बीएसएफ कैंप हटाने की मांग करते हुए कहा है कि कार्रवाई न होने पर भविष्य में गंभीर घटना हो सकती है। प्रिसिपल ने बांदे थाना प्रभारी को दिए लिखित शिकायत में कहा है कि, ‘बीएसएफ के कुछ जवानों द्वारा स्कूली छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत की सूचना लगातार स्कूल प्रबंधन को मिल रही है। जिसके कारण स्कूली छात्राएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहीं हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए स्कूल से लगे हुए बीएसएफ कैंप को अन्यत्र स्थानांतरित करने की कार्रवाई करने का कष्ट करें।’ बचाया जाता है कि छह महीने पहले एक जवान ने स्कूल की एक छात्रा को मोबाइल नंबर देकर बात करने को कहा था।

Principal of a girls school of Kanker ( Bastar) alleged that BSF jawans molest and pass lewd comment to girls. Demands action . @htTweets pic.twitter.com/eUHaPYf6Ed

— Ritesh Mishra (@bisani01) February 8, 2018