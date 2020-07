‘अगर PM नरेंद्र मोदी न होते, तो हमारे पास आज Rafale नहीं होता’, बोले रिटायर्ड एयर मार्शल

Rafale Jets को लेकर रिटायर्ड एयर मार्शल रघुनाथ नांबियार ने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न होते, तो आज हमारे पास राफेल नहीं होता। सोमवार को उनकी यह टिप्पणी तब आई, जब इन विमानों की पहली खेप के तौर पर पांच जेट्स फ्रांस से भारत के लिए रवाना हुए हैं। नांबियार बोले- विमानों में इस वक्त राफेल सबसे बढ़िया एयरक्राफ्ट है। पाकिस्तान के पास जो F-16 & JF-17 हैं, उनसे अगर इनकी तुलना की जाएगा तो कोई बड़ी/गंभीर बात नहीं होगी।

बकौल रिटायर्ड एयर मार्शल, “राफेल की तुलना जब आप Chengdu J-20 से करेंगे, तब मुझे लगता है कि यह उसके आगे ही खड़ा होगा।” उनके मुताबिक, स्पष्ट तौर पर कहें, तो प्रधानमंत्री ने बड़ी भूमिका निभाई है। हम 126 विमानों को खरीदने के लिए लगे थे, पर खरीद पर आगे कुछ नहीं हो रहा था। सरकार के पास आगे आकर बेहद बोल्ड और सही कदम लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था।

उन्होंने कहा, “हमें यह खुशकिस्मती माननी चाहिए कि यह फैसला प्रधानमंत्री ने लिया, वरना आज हमारे पास राफेल नहीं होता।” देखें, वीडियोः

#WATCH The PM, to put it in simple words, cut the clutter. We were engrossed in the procurement of these 126 aircraft & we were going nowhere. There was no way forward other than for Government to step in & take a very bold & correct step: Air Marshal (Retd) R. Nambiar on Rafale pic.twitter.com/EHc29rTT4d

— ANI (@ANI) July 27, 2020