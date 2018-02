PM नरेंद्र मोदी की पत्नी जसोदाबेन सड़क हादसे में घायल, अस्पताल में कराई गईं भर्ती

पीएम नरेंद्र मोदी की पत्नी जसोदाबेन बुधवार को एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गईं। वह राजस्थान के कोटा में आयोजित एक शादी में शामिल होने के बाद वापस गुजरात लौट रही थीं। हादसा चित्तौड़गढ़ के नजदीक हुआ। दुर्घटना के तुरंत बाद उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। हादसे में उनके एक रिश्तेदार वसंतभाई मोदी की मौत हो गई। परसौली पुलिस स्टेशन के एसएचओ श्याम सिंह ने बताया कि जसोदाबेन को हादसे में कोई गंभीर चोट नहीं आई है। वह रिश्तेदारों के साथ इनोवा कार से सफर कर रही थीं। फिलहाल यह नहीं पता चल पाया है कि हादसे की वजह क्या थी।

बता दें कि जशोदाबेन मेहसाणा जिले के उंझा कस्बे में अपने भाई अशोक मोदी के साथ रहती हैं। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद उन्हें मेहसाणा पुलिस द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई है। मेहसाणा पुसिस ने सशस्त्र पहरेदारों सहित कई पुलिसकर्मियों को उनकी सुरक्षा में तैनात किया है। वे दो पालियों में काम करते हैं, जिनमें प्रत्येक पाली में पांच सुरक्षाकर्मी होते हैं। नवंबर 2014 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जसोदाबेन ने पुलिस से अपनी सुरक्षा की स्थिति स्पष्ट करने को कहा था। जसोदाबेन ने सूचना के अधिकार कानून (आरटीआई) के तहत अर्जी दाखिल कर यह जानना चाहा था कि वह किन सुविधाओं की हकदार हैं। जसोदाबेन एक सेवामुक्त शिक्षिका हैं।

जसोदाबेन पीएम के साथ नहीं रहतीं। वह सामाजिक गतिविधियों में भी व्यस्त रहती हैं। सरकार ने पिछले साल जब नोटबंदी का फैसला लागू किया था तो उन्होंने इसकी सराहना भी की थी। उन्होंने कहा था कि इस फैसले से देश में कालाधन वापस आएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने 2014 आम चुनाव के वक्त दाखिल चुनावी हलफनामे में पहली बार शादीशुदा होने की जानकारी दी थी। इससे पहले तक लड़े चार विधानसभा चुनाव में उन्होंने पत्नी का कॉलम खाली छोड़ा था। मोदी को बीजेपी की ओर से पीएम कैंडिडेट घोषित किए जाने के बाद जसोदाबेन ने द इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू दिया था। इसमें उन्होंने बताया था कि उनकी नरेंद्र मोदी से 17 साल की उम्र में शादी हो गई थी। हालांकि, बाद में दोनों अलग हो गए।

PM's wife Jashodaben being treated in the Chittor hospital after meeting a terrible accident. Reports suggest she's alright.. just look at her car pic.twitter.com/3YknkwA3lY

