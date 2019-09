Pm modi, No use of plastic, BJP headquarter: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में रेडियो पर प्रसारित अपने मासिक संबोधन ‘मन की बात’ में देश के लोगों से प्लास्टिक न उपयोग करने की अपील की थी। उन्होंने दो अक्टूबर से प्लास्टिक के खिलाफ एक नया जन-आंदोलन शुरू करने का आह्वान भी किया था। अब पीएम मोदी ने बीजेपी मुख्यालय के हर रूम में प्लास्टिक की बोतलों की जगह पानी के लिए स्टील का जग उपयोग करने की हिदायत दी है।

पिछले दो दिनों में, भाजपा कार्यालय लगभग प्लास्टिक की बोतलों से मुक्त हो गया है। भाजपा मुख्यालय के प्रत्येक कमरे में 250 मिलीलीटर की पानी की बोतलों का कार्टन होता था। मुख्यालय से रोज सैकड़ों बोतलें कचरे में फेंकी जाती थीं जिससे प्रदूषण फैलता था। पीएम के आदेश के बाद अब हर कमरे में स्टेनलेस स्टील के जग और कागज के गिलास हैं। मुख्यालय के कर्मचारियों ने कहा कि उन्हें विशेष निर्देश दिए गए हैं कि सभी जग अच्छी तरह से साफ रखे जाएं और उनमें साफ पानी परोसा जाए।

बता दें पीएम मोदी ने मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भी अपने संबोधन में नागरिकों से अपील की थी कि वे एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक का प्रयोग बंद करें। उन्होंने सुझाव दिया था कि दुकानदार उपभोक्ताओं को पर्यावरण के अनुकूल थैले मुहैया कराएं।

जब मेट्रो से पहुंचे मंत्री –

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में सरकार बनते ही एनडीए की बैठक को संबोधित करते हुए आह्वान किया था कि देश को वीआईपी कल्चर से नफरत है और इससे बचना चाहिए। पीएम मोदी के निर्देशों का कुछ नेताओं ने पालन भी किया वहीं कुछ इस से बचते नज़र आए। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्रैफिक जाम से बचने के लिए मेट्रो का उपयोग शुरू कर दिया है। जब भी कोई ट्रैफिक जाम की संभावना होती है शेखावत मेट्रो से सफर करते हैं। मंगलवार रात वह हरियाणा के उद्योग मंत्री विपुल गोयल द्वारा आयोजित गणपति महोत्सव में भाग लेने के लिए मेट्रो से पहुंचे। उन्होंने फरीदाबाद से सरिता विहार जाने के लिए वायलेट लाइन का उपयोग किया। इस दौरान कुछ लोगों ने उनकी तस्वीर भी ली जो सोश्ल मीडिया पर वायरल हो रही है।

