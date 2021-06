प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को संबोधित करेंगे। भारतवासियों के नाम उनका यह संबोधन शाम पांच बजे होगा। वह इसमें कोरोना वायरस संकट पर चर्चा कर सकते हैं। पीएम का यह संबोधन ऐसे वक्त पर होगा, जब देश में कोरोना की दूसरी लहर सुस्त पड़ती नजर आई है। हाल के दिनों में संक्रमण के दैनिक मामलों में गिरावट देखने को मिली है, जबकि देश के विभिन्न हिस्सों में अनलॉक की प्रक्रिया की आंशिक शुरुआत हो चुकी है।

ऐसा में माना जा रहा है कि पीएम लॉकडाउन से अनलॉक की ओर जाने पर बात कर सकते हैं। वह इस दौरान लोगों से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग सरीखे बुनियादी कोविड-19 प्रोटोकॉल को लेकर भी जागरूक कर सकते हैं। देश के कुछ हिस्सों में वैक्सीन को लेकर पनपे भ्रम और गलतफहमियों को लेकर भी वह बोल सकते हैं। पीएम इस दौरान देश को यह भी बता सकते हैं कि केंद्र की ओर से कोरोना काल में क्या काम किए गए और आगे संभावित तीसरी लहर को लेकर उसकी क्या तैयारी है।

