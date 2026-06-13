प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति नरेन्द्र मोदी फ्रांस में हो रहे G7 समिट के दौरान मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के दौरान दोनों राष्ट्र नेता द्विपक्षीय मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति आवास व्हाइट हाउस ने इसकी जानकारी दी है।

व्हाइट हाउस ने शनिवार को पुष्टि की कि पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप 17 जून को फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय वार्ता करेंगे।

यह बैठक फरवरी 2025 के बाद दोनों नेताओं के बीच पहली आमने-सामने की बातचीत होगी; फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने नवंबर 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की थी।