प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने के बाद दोनों शहरों के बीच सफर का समय लगभग आधा रह जाएगा। इसके साथ ही, पीएम मोदी इस हाई-स्पीड एक्सप्रेसवे के ‘एलिवेटेड सेक्शन’ पर वन्यजीव मार्ग की भी समीक्षा करेंगे।

213 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे 12,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनाया गया है। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से होकर गुजरता है और इससे दिल्ली एवं देहरादून के बीच यात्रा का समय मौजूदा छह घंटे से घटकर लगभग ढाई घंटे रह जाएगा।

NHAI ने बनाया है एक्सप्रेसवे

इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने के बाद दिल्ली-एनसीआर में ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे व अन्य हाईवे पर भी यातायात का दबाव घटेगा। इस एक्सप्रेसवे को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने बनाया है।

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे को चार चरणों में बनाया गया है।

फेज 1- अक्षरधाम से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जंक्शन, फेज 2- ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जंक्शन से सहारनपुर बाइपास, फेज 3- सहारनपुर बाइपास से उत्तराखंड के गणेशपुर तक और फेज 4- गणेशपुर से देहरादून तक है।

6-लेन का एक्सेस-कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे

उत्तर प्रदेश में यह एक्सप्रेसवे बागपत, बड़ौत, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर से होकर गुजरेगा। इस एक्सप्रेसवे की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो यह 6-लेन का एक्सेस-कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है। इसमें 10 इंटरचेंज, 3 रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी), 4 बड़े पुल और 12 वे-साइड सुविधाएं होंगी। इसमें एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ATMS) लगाया गया है जिससे सफर ज्यादा सुरक्षित और आसान होगा।

12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वाइल्डलाइफ कॉरिडोर

डाट काली मंदिर के पास 370 मीटर लंबी सुरंग बनाई गई है। इसमें एशिया का सबसे बड़ा 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वाइल्डलाइफ कॉरिडोर है। साथ ही 200-200 मीटर के दो हाथी अंडरपास और 6 एनिमल पास बनाए गए हैं। इसके जरिये जानवर आसानी से सड़क पार कर सकेंगे और दुर्घटनाएं होने का खतरा कम होगा।

इस दौरान पीएम मोदी देहरादून के पास स्थित ‘मां डाट काली’ मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे। दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के बाद वह एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।