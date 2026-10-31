प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वह ‘विरोध पक्ष’ के बजाय ‘अवरोध पक्ष’ बन गया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देश को एकजुट रहना चाहिए।

प्रधानमंत्री मोदी सरदार वल्लभभाई पटेल की 151वीं जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर गुजरात के एकता नगर स्थित परेड ग्राउंड में आयोजित एक सभा को संबोधित कर रहे थे।

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, ”यह हमारा दुर्भाग्य है कि विपक्ष अब ‘अवरोध पक्ष’ बन गया है।”

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की विदेश यात्राओं की ओर इशारा करते हुए पीएम मोदी ने पूछा, ”विदेशों में गुपचुप तरीके से कौन किससे मिल रहा है? भारत विरोधी ताकतें किसे अपना समर्थन दे रही हैं? कौन भारत के दुश्मनों की भाषा बोल रहा है?” उन्होंने कहा कि देश को ऐसी ताकतों के खिलाफ एकजुट रहने की जरूरत है।

पीएम ने कहा, “हमने सूदूर इलाकों में नक्सलवाद का अंत कर दिया है लेकिन अभी दिमागी नक्सल का खतरा देश के ऊपर से टला नहीं है।” उन्होंने कहा कि भारत के अगले बड़े कदमों में देश की सीमाओं को पूरी तरह सुरक्षित करना, घुसपैठ और जनसांख्यिकीय बदलावों को रोकना तथा पंथनिरपेक्ष नागरिक संहिता की दिशा में आगे बढ़ना शामिल है।

भारत की छवि धूमिल करने की कोशिश

पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि विपक्ष देश के लोगों को बांटना चाहता है। उन्होंने कहा, ”सोशल मीडिया का इस्तेमाल एक हथियार के रूप में किया जा रहा है, अफवाहें फैलाई जा रही हैं और भारत की छवि धूमिल की जा रही है।”

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, ” ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ और ‘विकसित भारत’ हमारे दो लक्ष्य हैं।” उन्होंने कहा कि देश सरदार वल्लभभाई पटेल द्वारा दिखाए गए रास्ते पर आगे बढ़ रहा है।

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उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 7 जुलाई 2023 को गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे। हालांकि कार्यक्रम में शामिल होने के बाद पीएम मोदी अचानक केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के घर पहुंचे थे, जो काफी चर्चा में रहा था। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।