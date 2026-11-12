प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि कृषि के आधुनिकीकरण, खेती को स्मार्ट बनाने और किसानों को सशक्त बनाए बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं है। उन्होंने इस क्षेत्र को देश की प्रगति, संस्कृति और सामाजिक जीवन का मुख्य आधार बताया।

इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा आयोजित किसान तक भारत कृषि सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने नाम लिए बिना लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा।

सत्ता का अलग ही नशा है उनको

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, “साथियों, आजकल कुछ लोग संविधान को अपनी जेब से निकालते हैं और यह सोचते हैं कि देश का संविधान, देश का लोकतंत्र तो उनकी जेब में है, सरकार में ना रहते हुए भी यह सत्ता का अलग ही नशा है उनको।”

पीएम मोदी ने कहा, “जब यह लोग खुद सत्ता में थे तो उनके कारनामे कैसे थे, मैं इसके लिए आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं… एक जमाने में मीडिया के लोग अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों की रैंकिंग करते थे, इकोनॉमी से जुड़ी एक रैंकिंग में गुजरात नंबर वन आया और तब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था और जिस संस्था ने गुजरात को नंबर वन रैंकिंग दी थी, उसका नाम देश के पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर था।”

पीएम ने आगे कहा, “यह रैंकिंग देश के प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की रिसर्च के आधार पर दी गई थी लेकिन तब दिल्ली की सत्ता पर काबिज लोगों को गुजरात का सम्मान रास नहीं आया और उन्होंने रिसर्च करने वालों को बाकायदा आदेश दिया कि ऐसे नहीं चलेगा। अब कोई भी रिपोर्ट छापने से पहले हमसे मंजूरी लेनी होगी।”

#WATCH | Delhi: At the Kisan Tak Bharat Agriculture Conference 2026, Prime Minister Narendra Modi says, "These days, some people carry the Constitution in their pockets—as if the Constitution and the democracy of this nation belong to them… What was their track record like when… pic.twitter.com/lJsnX9dgb7 — ANI (@ANI) November 12, 2026

छठ पर्व को भारत की कृषि परंपराओं से जोड़ा

पीएम मोदी ने कहा कि तब ऐसे हालात थे और आज वही लोग सहिष्णुता और लोकतंत्र को लेकर ज्ञान देते फिरते हैं। प्रधानमंत्री ने मौजूदा त्योहारों के मौसम, विशेष रूप से छठ पर्व को भारत की कृषि परंपराओं से जोड़ा। पीएम ने कहा कि कृषि देश की जीवनशैली से गहराई से जुड़ी हुई है।

पीएम मोदी ने कहा, “यह कार्यक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब पूरा देश त्योहारों के रंग में रंगा है। हमने दो-तीन दिन पहले ही दिवाली मनाई है। अब भव्य छठ पर्व की धूम है।” प्रधानमंत्री ने कहा कि छठ पर्व कृषि जीवन से गहराई से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि खेती हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है और हमारे सामाजिक जीवन का आधार है।

50 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर आए

पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार बीते दशक में भारतीय कृषि की सालाना वृद्धि दर चार प्रतिशत से अधिक रही और इस दौरान बड़ी संख्या में छोटे किसान गरीबी से बाहर निकलने में सफल रहे। उन्होंने कहा कि पिछले 12-13 साल में 50 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर आए हैं और गांवों में गरीबी घटने की रफ्तार अधिक रही है।

यह भी पढ़ें- विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में सरकार

महिला आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए केंद्र सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी कर रही है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।