प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार (28 मई) को उज्‍ज्‍वला योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्‍होंने इस योजना को अमल में लाने के पीछे की प्रेरणा के बारे में दिलचस्‍प खुलासा किया। पीएम मोदी ने कहा कि ग्रामीण महिलाओं तक कूकिंग गैस पहुंचाने की प्रेरणा उन्‍हें प्रेमचंद की अमर कहानी ‘ईदगाह’ से मिली थी। उन्‍होंने कहा, ‘ईदगाह में हामिद नाम के एक बच्‍चे का चरित्र था। वह मेले में मिठाई खरीद कर खाने के बजाय अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद कर लाया था, ताकि इसकी मदद से उसकी दादी खाना पका सकें और उनका हाथ न जले। मुंशी प्रेमचंद की यह कहानी मुझे आज भी प्रेरित करती है। मेेेेरा मानना है कि यदि एक हामिद ऐसा कुछ कर सकता है तो देश का प्रधानमंत्री ऐसा क्‍यों नहीं कर सकता?’ पीएम मोदी ने ट्वीट कर भी इसका जिक्र किया। उन्‍होंने लिखा, ‘मैं प्रेमचंद की कहानी ईदगाह को कभी नहीं भूल सकूंगा। यह कहानी हामिद नाम के बच्‍चे की है। ईदगाह बहुत ही भावुक कहानी है।’

I will never forget one of Premchand's stories, Idgah.

The story is about young Hamid, who does not buy sweets or gifts during Id but buys a 'Chimta' so that his grandmother does not burn her hands while cooking. This story is extremely emotional: PM @narendramodi

