प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि 2016 में की गई ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ आतंकवादी हमलों का दर्द झेल रहे भारत का निर्णायक जवाब थी। पीएम ने कहा कि इसने आतंकवाद से निपटने की देश की नीति का एक साहसिक उदाहरण दुनिया के सामने पेश किया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का कड़ा और निर्णायक जवाब दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को आम लोगों के साथ बीजेपी शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और पार्टी पदाधिकारियों ने सुना।

पीएम मोदी ने रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ में कहा कि भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति पर चलता है और देश ने स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद का कड़ा एवं निर्णायक जवाब दिया जाएगा।

सेना ने की थी सर्जिकल स्ट्राइक

पीएम मोदी ने कहा, “10 साल पहले 28-29 सितंबर, 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। LOC के उस पार जाकर हमारे वीर जवानों ने जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की थी, वो देख दुनिया हैरान थी। सर्जिकल स्ट्राइक ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया था।”

10 वर्ष पहले 28-29 सितंबर, 2016 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर Surgical Strike की थी।



LOC के उस पार जाकर हमारे वीर जवानों ने जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की थी, वो देख दुनिया हैरान थी।



Surgical Strike ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया के सामने भारत की आतंकवाद… pic.twitter.com/xayd1mlnYc — BJP (@BJP4India) September 27, 2026

पीएम मोदी ने कहा, “1026 ईसवी में जब गजनी द्वारा सोमनाथ विध्वंस हुआ था। उसी साल गुजरात के ही मोढेरा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर पर भी हमला हुआ था, उसे तोड़ा गया था यानि मोढेरा मंदिर विध्वंस को भी इस साल एक हजार साल हुए हैं, जबकि उस समय, इस मंदिर को बने सिर्फ एक ही साल हुआ था।”

पीएम मोदी ने कहा कि 1025 में इस मंदिर का निर्माण राजा भीमदेव ने कराया था इसलिए, मोढेरा भी आज ना केवल सूर्य मंदिर के लिए जाना जाता है, बल्कि गुजरात का ये गांव देश का प्रथम सूर्य ग्राम, सोलर विलेज बन चुका है। पीएम ने यह भी कहा कि जनगणना एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी है और लोगों को इसके दौरान ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा का लाभ उठाना चाहिए।

नशे के खिलाफ एकजुट हो रहे युवा

प्रधानमंत्री मोदी ने मादक पदार्थों के खिलाफ लड़ाई का जिक्र करते हुए कहा कि देश के युवा नशे के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। मोदी ने कहा कि ‘नशा मुक्त युवा अभियान’ के दौरान देशभर में लाखों युवाओं ने नशे और मादक पदार्थों के खिलाफ महत्वपूर्ण संकल्प लिया है। उन्होंने कहा, ”युवाओं ने खुद नशे से दूर रहने का संकल्प लिया है और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी ली है।”

अशोक सिंहल को किया याद

पीएम नरेंद्र मोदी ने ‘मन की बात’ में विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंहल को याद किया। पीएम ने कहा, “श्रद्धेय स्वर्गीय अशोक सिंहल जी… 27 सितंबर 1926 को आज के ही दिन आगरा में उनका जन्म हुआ था। उनकी जन्म शताब्दी पर श्रद्धांजलि देता हूं। उन्होंने समाज में रहकर तपस्वियों जैसा जीवन जिया। उन्होंने राम-जन्मभूमि आंदोलन को जो दिशा दी, जो ऊर्जा दी, आज उसी का परिणाम है कि हम अयोध्या में भव्य मंदिर को साक्षात देख रहे हैं।”

यह भी पढ़ें- दो चुनाव आयुक्तों ने 10 महीने में 14 बार दर्ज कराई आपत्ति

द इंडियन एक्सप्रेस की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में बताया गया है कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने क्या आपत्तियां दर्ज कराई थीं? यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।