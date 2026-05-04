पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने जीत दर्ज कर ली है। इस जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं और जनता को धन्यवाद दिया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम और पश्चिम बंगाल में जीत को लेकर एक्स पर पोस्ट किया और इस जीत को पश्चिम बंगाल के भाजपा कार्यकर्ताओं को इसका श्रेय दिया। साथ ही प्रधानमंत्री थोड़ी देर में दिल्ली भाजपा मुख्यालय पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे।

कार्यकर्ताओं का दिया जीत का श्रेय

पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, “पश्चिम बंगाल में भाजपा की यह ऐतिहासिक जीत, कई पीढ़ियों से अनगिनत कार्यकर्ताओं के प्रयासों और संघर्षों के बिना मुमकिन नहीं थी। मैं उन सभी को नमन करता हूं, सालों तक उन्होंने कड़ी मेहनत की है, हर तरह के मुश्किल का सामना किया है और विकास के एजेंडे को लोगों तक पहुंचाया है। वे ही हमारी पार्टी की असली ताकत हैं।”

BJP’s record win in West Bengal would not be possible without the efforts and struggles of countless Karyakartas over generations. I salute them all. For years, they have worked hard on the ground, overcome all sorts of adversities and spoken about our development agenda. They… — Narendra Modi (@narendramodi) May 4, 2026

चुनाव को याद रखा जाएगा- पीएम मोदी

आगे एक अन्य पोस्ट में लिखा, “पश्चिम बंगाल में कमल खिल गया, इस चुनाव को हमेशा याद रखा जाएगा। जनता की शक्ति की जीत हुई है और भाजपा की सुशासन की राजनीति सफल रही है। मैं पश्चिम बंगाल के हर एक व्यक्ति के सामने नतमस्तक हूं।”

The Lotus blooms in West Bengal!



The 2026 West Bengal Assembly Elections will be remembered forever. People's power has prevailed and BJP's politics of good governance has triumphed. I bow to each and every person of West Bengal.



The people have given a spectacular mandate to… — Narendra Modi (@narendramodi) May 4, 2026

पार्टी करेगी हर संभव कोशिश करेगी- पीएम मोदी

आगे लिखा, “जनता ने भाजपा को एक शानदार जनादेश दिया है और उन्हें मैं भरोसा दिलाता हूं कि हमारी पार्टी राज्य की जनता के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। हम एक ऐसी सरकार देंगे जो समाज के सभी वर्गों को अवसर और सम्मान देगी।”

असम में भाजपा की हैट्रिक

असम की तीसरी बार पार्टी की जीत को लेकर भी पीएम मोदी ने लिखा, असम ने एक बार फिर भाजपा-एनडीए को अपना आशीर्वाद दिया है। विधानसभा चुनावों में एनडीए की जीत, हमारे गठबंधन के विकास पर दिए जा रहे जोर और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयासों के प्रति अटूट समर्थन को दर्शाती है। मैं असम के भाई-बहनों का इस जनादेश के लिए धन्यवाद करता हूं। मैं उन्हें यह भी भरोसा दिलाता हूं कि हम राज्य के कायाकल्प के लिए लगातार काम करते रहेंगे।