प्रधानमंत्री नहीं राष्ट्रपति को करना चाहिए नए संसद भवन का उद्घाटन: राहुल गांधी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नई संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। उनके उद्घाटन करने को लेकर ही अब विवाद शुरू हो गया है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी (फोटो- पीटीआई)

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि नई संसद भवन का उद्घाटन पीएम को नहीं राष्ट्रपति को करना चाहिए। राहुल का पीएम मोदी पर निशाना राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को ही करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। इसी तरह आरजेडी नेता मनोज झा ने जोर देकर कहा कि क्या माननीय राष्ट्रपति भवन को नई संसद भवन का उद्घाटन नहीं करना चाहिए। मैं यहीं पर छोड़ता हूं इस बहस को, जय हिंद। इसी कड़ी में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पीएम तो एग्जीक्यूटिव के हेड हैं, लेजिस्लेचर के नहीं। हमारे यहां पर पावर का बंटवारा स्पष्ट है, ऐसे में नए संसद भवन का उद्घाटन लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा चेयर को करना चाहिए है। ये जनता के पैसे से बनाई गई है, पीएम ऐसा क्यों दिखा रहे हैं कि उनके दोस्तों ने स्पॉन्सर की। Also Read पीएम मोदी संसद भवन की नई इमारत का 28 मई को करेंगे लोकार्पण, जानें नए भवन में क्या है खास इसी कड़ी में सीपीआई नेता डी राजा ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उनके मुताबिक पीएम सिर्फ अपनी छवि चमकाने पर लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अपनी छवि से जरूरत से ज्यादा प्यार आम बात है, जब पीएम मोदी की बात आती है। ये नहीं भूलना चाहिए पीएम तो एग्जीक्यूटिव में आते हैं, जबकि संसद एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन है। द्रौपदी मुर्मू उद्घाटन करतीं तो बेहतर रहता। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तो इसे सीधे-सीधे हमारे संविधान का अपमान है। आपने गांधी, नेहरू, पटेल और बोस को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया है। नए संसद भवन की खासियत नया संसद भवन तकनीकी से भरपूर हैं और कई तरह की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसमें विभिन्न प्रकार की कलाकृति और सजावटी प्रदर्शनों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को पेश करने का प्रयास किया गया है। नई इमारत में बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व भी है। एक गैलरी सभी भारतीय राज्यों की मिट्टी से प्रामाणिक रूप से बनाए गए मिट्टी के बर्तनों के शिल्प के साथ-साथ पूरे भारत से वस्त्र प्रतिष्ठानों को प्रदर्शित करेगी। एक और गैलरी सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को छूते हुए भारत के मशहूर स्मारकों को प्रदर्शित करेगी।

