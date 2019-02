National War Memorial: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहीदों की याद में बनाया गया नेशनल वॉर मेमोरियल देश को समर्पित करने वाले हैं। सोमवार (25 फरवरी, 2019) को उन्होंने इससे पहले उद्धाटन कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों को संबोधित किया। कहा कि वह हर साजिश से लड़ने के लिए तैयार हैं, जबकि देश के सैनिक अभूतपूर्व हैं। पीएम ने आगे कहा, “मैं इस ऐतिहासिक स्थल पर देश के वीर जवानों को श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने पुलवामा आतंकी हमले के दौरान और देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए।”

बता दें कि यह स्मारक नई दिल्ली में इंडिया गेट के पास है। यहां छह युद्धों के शहीदों के नाम का उल्लेख हर ईंट पर किया गया है। खास बात है कि नाम के अलावा उनके रेजीमेंट और पलटन का जिक्र भी किया गया है। यहां हर हफ्ते चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी भी होगी। इस स्मारक का स्तंभ करीब 15.5 मीटर ऊंचा है। मेमोरियल में जाने के लिए आम लोगों को किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा।

उद्धाटन समारोह में पूर्व सैनिकों से वह बोले- नया हिंदुस्तान, नया भारत, आज नई नीति और नई रीति के साथ आगे बढ़ रहा है। मजबूती के साथ विश्वपटल पर अपनी भूमिक तय कर रहा है। उसमें एक बड़ा योगदान आपके शौर्य, अनुशासन और समर्पण का है।

पीएम ने बताया कि इस स्मारक के लिए दशकों से मांग की जाती रही है। पिछले 10 सालों में सिर्फ एक या दो कोशिशें हुई थीं, लेकिन उसके अलावा और कुछ नहीं हो सका। पर आप लोगों (जनता) की दुआओं से हमने 2014 में इसके निर्माण का कार्य शुरू कराया।

जानें इस वॉर मेमोरियल से जुड़ी रोचक कहानी

पीएम के अनुसार, हमारी सेना अपने आप पर भरोसा करे, हम लगातार इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पहले जो फैसले असंभव समझे जाते थे, अब वे संभव हो हो चुके हैं। पर देश की सुरक्षा में सभी हिस्सों का योगदान जरूरी है। इसी विचारधारा की वजह से महिलाओं को पहली बार लड़ाकू विमानों की पाइलट बनने का मौका मिला। हमारी ओर से ऐसे कदम उठाए गए, जिनकी वजह से हमारी बेटियों की भागीदारी सेना-सुरक्षाबलों में बढ़ी और मजबूत हुई।

#WATCH PM Narendra Modi inaugurates the National War Memorial at India Gate in Delhi https://t.co/PrhOhfiPik

— ANI (@ANI) February 25, 2019