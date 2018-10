पीएम मोदी तोड़ेंगे एक और परंपरा, साल में दूसरी बार लाल किले से फहराएंगे तिरंगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो 21 अक्टूबर को लालकिले की प्राचीर से तिरंगा फहराएंगे। ऐसा स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की ‘आजाद हिंद फौज’ की 75वीं सालगिरह के अवसर पर किया जाएगा। साल में एक बार लालकिले से तिरंगा फहराने की परंपरा तोड़ने पर पीएम ने एक वीडियो पोस्ट कर इसके बारे में बात की है। इस वीडियो में पीएम ने उन लोगों के बारे में बात की है जिन्होंने देश की आजादी और सामाज के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। पीएम मोदी के अकाउंट से शेयर किए गए वीडियो वो कह रहे हैं, ‘अगर कोई समाज अपने इतिहास से कट जाता है। वो कटा हुआ समाज कटी हुई पतंग की तरह कभी उड़ नहीं सकता। उसका गिरना तय होता है। हम सभी का सम्मान करने वाले लोग हैं। सबका सम्मान करते हैं। हर कोई, जिसने इस देश के लिए काम किया है। हमारा विरोधी ही क्यों ना हो। जिसने देश की सेवा की उसका सम्मान होना चाहिए। उड़ीसा के पाइका विद्रोह के 200 साल पूरे होने पर अमर बलिदानियों को याद किया। पिछले साल हम इसमें शामिल रहे थे। कुछ दिन पहले सर छोटू राम की प्रतिमा के अनावरण के लिए मैं रोहतक में था। उनके जैसे बहुमुखी लोगों के बारे में लोगों को अधिक से अधिक पढ़ना चाहिए। उन्होंने भूमि सिंचाई, शिक्षा, खेती जैसे क्षेत्रों में व्यापक पर काम किए थे। इसी तरह हमारी सरकार ने बाबा साहेब आंबेडकर से जुड़े हुए पंचतीर्थ के लिए भी काम किया है। क्योंकि पांच महत्वपूर्ण स्थल से बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर के जीवन की अलग-अलग बात हमारे सामने प्रस्तुत होती है।

पीएम मोदी ने आगे कहा, ‘आजादी की जंग में 1857 से लेकर, हमारे आदिवासियों भाईयों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। भगवान बिरसा मुंडा को कौन जानता था। भुला दिया गया था। हमने तय किया कि देश की आजादी के लिए आदीवासी भाईयों और बहनों ने जो जान की कुर्बानी दी है उसके इतिहास के लेकर, ऐसे राज्य जहां आदीवासी जनसंख्या हैं, संग्रहालय बनाए जाएंगे।’ भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा, ’21 अक्टूबर को लालकिले की प्राचीर से होने वाले झंडारोहण कार्यक्रम में भी शामिल होने का मुझे सौभाग्य मिलेगा। बता दूं कि 21 अक्टूबर को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित आजाद हिंद फौज को 75 साल पूरे हो रहे हैं।’

Tomorrow morning, I will be hoisting the Tricolour at the Red Fort. Here is the reason. pic.twitter.com/sur0GXh370

— Narendra Modi (@narendramodi) October 20, 2018