सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व वाली ‘आजाद हिंद सरकार’ की 75वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज (21 अक्टूबर) लाल किले पर तिरंगा फहराया। परम्परा तोड़ते हुए पीएम मोदी ने लाल किले से भाषण भी दिया। अब तक केवल 15 अगस्त को ही देश के प्रधानमंत्रियों द्वारा लाल किले पर झंडारोहण किया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि देश को चुनौती देने वालों को हम दोगुनी ताकत के साथ जवाब देंगे।

लाल किले से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, ये भी दुखद है कि एक परिवार को बड़ा बताने के लिए, देश के अनेक सपूतों, वो चाहें सरदार पटेल हों, बाबा साहेब आंबेडकर हों, उन्हीं की तरह ही, नेताजी के योगदान को भी भुलाने का प्रयास किया गया। देश का संतुलित विकास, समाज के प्रत्येक स्तर पर, प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्र निर्माण का अवसर, राष्ट्र की प्रगति में उसकी भूमिका, नेताजी के वृहद विजन का हिस्सा थी। आजादी की लड़ाई में जो समर्पित हुए वो उनका सौभाग्य था, हम जैसे लोग जिन्हें ये अवसर नहीं मिला, हमारे पास देश के लिए जीने का, विकास के लिए समर्पित होने का मौका है।

Delhi: Prime Minister Narendra Modi hoists the national flag at the Red Fort to mark the 75th anniversary of the proclamation of ‘Azad Hind Sarkar’, today. pic.twitter.com/m17Jr46sz9

