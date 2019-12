सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। साल 2019 का गोल्डन ट्वीट पीएम नरेंद्र मोदी के नाम है। साल का गोल्डन ट्वीट चुन कर ट्विटर ने यह बताया है कि साल 2019 में वो कौन सा सबसे बेहतरीन ट्वीट रहा जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियों बटोरीं और जिसके बारे में सबसे ज्यादा लोगों ने चर्चा की। ट्विटर के मुताबिक साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद पीएम मोदी के द्वारा किए गए एक ट्वीट को सबसे ज्यादा बार रिट्वीट किया गया और पसंद किया गया।

उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किये गये एक ट्वीट ‘सबका साथ + सबका विकास + सबका विश्वास = विजयी भारत. Together we grow. Together we prosper. Together we will build a strong and inclusive India. India wins yet again! #VijayiBharat.’ को ट्विटर ने इस साल का गोल्डन ट्वीट चुना है। हैशटैग (#) की बात करें तो #loksabhaelections2019 ट्विटर पर सबसे ज्यादा चलन में रहा।

खेल की दुनिया की अगर हम बात करें तो भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने एमएस धोनी को उनके जन्मदिन पर बधाई तो उनके इस ट्वीट को सबसे ज्यादा बार रिट्वीट किया गया। माइक्रो-ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर ने बताया है कि इस साल चंद्रयान 2 लोगों के बीच ट्विटर पर सबसे ज्यादा चर्चित रहा। ट्विटर ने कहा है कि इस साल भारत में ट्विटर पर सबसे चर्चित इवेंट ISRO का मिशन चंद्रयान 2 रहा।

इस इवेंट के जरिए भारत की तकनीकि ताकत देखने को मिली और साथ ही साथ स्पेस में भारत के बेमिसाल योगदान को भी दुनिया भर ने देखा। चंद्रयान 2 को लेकर हो रहे हर डेवलपमेंट पर दुनिया भर से लोगों ने ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

मनोरंजन की दुनिया में तमिल फिल्मों के मशहूर एक्टर विजय के ट्वीट को लोगों ने सबसे ज्यादा रिट्वीट किया है। विजय ने फिल्म bigil के एक पोस्टर को अपने ट्विटर अकाउंट (@actorvijay) से शेयर किया था।

आपको बता दें कि इस साल ट्विटर पर टॉप 10 हैशटैग में #loksabhaelections2019, #chandrayaan2, #cwc19, #pulwama, #article370, #bigil, #diwali, #avengersendgame, #ayodhyaverdict, #eidmubarak शामिल हैं।

