पीएम मोदी को मिला फिजी का सर्वोच्च सम्मान, Fiji के PM ने किया सम्मानित

पीएम मोदी की लीडरशिप को देखते हुए फिजी ने अपने सर्वोच्च सम्मान ‘कम्पेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी’ से सम्मानित किया है।

पीएम मोदी को मिला फिजी का सर्वोच्च सम्मान (फ़ोटो सोर्स: सोशल मीडिया)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) 6 दिवसीय 3 देशों के दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने सबसे पहले जापान में G-7 समिट में हिस्सा लिया। वहीं उसके बाद पीएम मोदी पापुआ न्यू गिनी (Papua New Guinea) रवाना हो गए। पापुआ न्यू गिनी में पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। वहीं अब फिजी ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है। पीएम मोदी की लीडरशिप को देखते हुए फिजी ने अपने सर्वोच्च सम्मान ‘कम्पेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी’ से सम्मानित किया है। आज तक गिने-चुने गैर-फिजी लोगों को ही यह सम्मान मिला है. ऐसे में भारत के लिए इस सम्मान का अलग महत्व है। वहीं इसके साथ ही रिपब्लिक ऑफ़ पलाऊ ने भी पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है। रिपब्लिक ऑफ़ पलाऊ ने पीएम मोदी को एबाक्ल अवॉर्ड (Ebakl Award) से सम्मानित किया। पीएम मोदी को ये दोनों अवॉर्ड पापुआ न्यू गिनी में ही दिए गए हैं। बता दें कि यह भी किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पापुआ न्यू गिनी की पहली यात्रा है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने हवाई अड्डे पर पीएम मोदी का पैर छूकर उनका स्वागत किया था, जो चर्चा का विषय बना था।

