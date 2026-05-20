प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पांच देशों के अंतिम चरण में रोम (इटली) के दौरे पर पहुंच गए हैं। यहां इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी का स्वागत किया। इधर पीएम मोदी ने भी उन्हें एक गिफ्ट दिया है। गिफ्ट में पीएम मोदी ने पारले कंपनी की मेलोडी चॉकलेट टॉफी मेलोनी को दी, जिसे देख जॉर्जिया मेलोनी खुश हुईं और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया।

सोशल मीडिया में उन्होंने पीएम मोदी के साथ वीडियो शेयर करते हुए कहा, प्रधानमंत्री मोदी मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए, जो बहुत अच्छी टॉफी है, फिर दोनों नेताओं ने ‘मेलोडी’ कहा और हंस पड़े।

Thank you for the gift pic.twitter.com/7ePxbJwPbA — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 20, 2026

चूंकि सोशल मीडिया ने दोनों नेताओं निक नेम भी ‘मेलोडी’ रखा हुआ है, ऐसे में यह गिफ्ट देखकर जॉर्जिया मेलोनी हंस पड़ीं और पीएम मोदी को धन्यवाद दिया।

इटली पहुंचने पर पीएम मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया और साथ में एक तस्वीर खींचकर पोस्ट की, जो बुधवार सुबह तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो गई। इस तस्वीर को कुछ ही घंटे के भीतर इंस्टाग्राम पर 22 लाख से अधिक लोगों के लाइक मिल गए। पीएम मेलोनी ने कैप्शन में लिखा था रोम में आपका स्वागत है मेरे दोस्त।

पीएम मोदी ने भी शेयर की तस्वीरें

इधर पीएम मोदी ने भी अपने आधिकारिक अकाउंट से एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, “रोम में उतरने के बाद, मुझे प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ रात्रिभोज पर मिलने का अवसर मिला, जिसके बाद मैंने मशहूर कोलोसियम का दौरा किया। हमने कई विषयों पर अपने विचार साझा किए। आज होने वाली हमारी बातचीत का मुझे बेसब्री से इंतज़ार है, जिसमें हम भारत-इटली की दोस्ती को और मज़बूत बनाने के विषय पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।”

Upon landing in Rome, had the opportunity to meet Prime Minister Meloni over dinner followed by a visit to the iconic Colosseum. We exchanged perspectives on a wide range of subjects. Looking forward to our talks today, where we will continue the conversation on how to boost the… pic.twitter.com/df0bDYKCdU — Narendra Modi (@narendramodi) May 20, 2026

कोलोसियम रोम के केंद्र में स्थित एक अंडाकार एम्फीथिएटर है। यह अब तक सबसे बड़ा प्राचीन एम्फीथिएटर है।

इटली में भारतीय समुदाय ने जोरदार स्वागत किया

इटली में भारतीय समुदाय के लोग हाथों में तिरंगा लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होटल पहुंचने पर भव्य स्वागत किया। पीएम मोदी ने भी लोगों से गर्मजोशी मिले, उनसे हाथ मिलाया और बच्चों को ऑटोग्राफ भी दिया। इस दौरान भारतीय और इटली के कलाकारों ने पारंपरिक डांस और क्लासिकल म्यूजिक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसका पीएम मोदी ने भरपूर लुत्फ उठाया और उनकी तारीफ भी की।

इस दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी की रोम में जॉर्जिया मेलोनी के अलावा इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मटारेला से बैठक होनी है। दोनों नेताओं की आखिरी मुलाकात नवंबर 2025 में जी20 सम्मेलन के दौरान हुई थी और उन्होंने एक द्विपक्षीय बैठक की थी।

रणधीर जायसवाल ने किया पोस्ट

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रोम पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का इटली में रह रहे भारतीय समुदाय द्वारा ऊर्जावान और गर्मजोशी से स्वागत किया गया।

रणधीर जयसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री ने इटली के कलाकारों द्वारा कथक, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम सहित रंगारंग प्रस्तुतियां देखीं। प्रवक्ता ने कहा, “स्वागत समारोह में इटली के संगीतकारों द्वारा भारतीय शास्त्रीय संगीत की भावपूर्ण प्रस्तुति भी शामिल थी। संतूर, तबला, बांसुरी और सितार की मनमोहक प्रस्तुति ने भारत की समृद्ध संगीत विरासत को प्रदर्शित किया।”

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रोम में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात सिर्फ कूटनीतिक चर्चा तक सीमित नहीं रही। इस मुलाकात में एक ऐसा ‘स्वीट मोमेंट’ भी देखने को मिला जिसने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच लिया। पीएम मोदी ने मेलोनी को भारत की मशहूर Melody टॉफी गिफ्ट की। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें