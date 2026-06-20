पश्चिम बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद शनिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने पहले संबोधन में टीएमसी और अन्य विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। साथ ही राज्य में शुभेंदु के नेतृत्व वाले सरकार को राज्य को पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया।
हुगली के तारकेश्वर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, बंगाल की हवा में एक ताजगी है, ऐसा लग रहा कि मानो बंगाल जंजीरों से मुक्त हो गया है। उन्होंने बंगाल के लोगों को पश्चिम बंगाल दिवस के अवसर पर बधाई दी। उन्होंने स्वच्छता के लिए चल रहे कोशिशों की भी सराहना की और इस बात पर जोर दिया कि यह राज्य के लिए कितना जरूरी है।
साफ नजर आ रहा है बदलाव- पीएम
पीएम मोदी ने कहा, “आपका एक वोट और एक चुनाव कितना बड़ा बदलाव ला सकता है, यह साफ-साफ नजर आ रहा है। उन्होंने बंगाली में कहा कि परिवर्तन अच्छा लग रहा है। मैं पश्चिम बंगाल दिवस के अवसर पर लोगों को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। साथियों आज आप सभी की स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए सराहना करना चाहता हूं। स्वच्छता हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। जहां स्वच्छता होगी वहां विकास भी उतना सुंदर दिखेगा।”
पीएम ने स्वच्छता के लिए लोगों की दी बधाई
उन्होंने आगे कहा, “मैं आपको स्वच्छता से स्वागत के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं। इस बार पश्चिम बंग दिवस की यह तारीख और भी खास है। आजादी के बाद बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए जो सपना देखा गया था, बंगाल की महान आत्माओं ने जो परिकल्पना की थी, आज एक तरह से पहली बार हम इस दिन पर उन सपनों को सच्चाई में बदलते देख रहे हैं। यह ऐतिहासिक तारीख पश्चिम बंगाल के विकास की प्रेरणा बने। हम एक नया और गौरवशाली इतिहास रचें। आज भाजपा-एनडीए सरकार की ओर से विकास के महा अभियान की शुरुआत हो रही है।”
टीएमसी और लेफ्ट सरकारों पर साधा निशाना
PM मोदी ने कहा, “पश्चिम बंगाल के इतिहास में पहले लेफ्ट और फिर टीएमसी ने जो गड्ढे बनाए, उस पर काम करने के लिए डबल इंजन सरकार ने सुपर फास्ट स्पीड से काम करना शुरू कर दिया है। बिजली की रफ्तार से फैसले हो रहे हैं। रुकी हुई योजनाओं का काम आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में आज यहाँ सैकड़ों करोड़ों रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। रेल, सड़क, कृषि, मछली पालन इससे जुड़ी परियोजनाएं बंगाल के विकास को नई गति देंगी, इन परियोजनाओं से यहां के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।”
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून से पश्चिम बंगाल के दो दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह कई विकास योजनाओं की शुरुआत करेंगे और अलग-अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस दौरान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी सहित पार्टी के तमाम बड़े नेता इन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें