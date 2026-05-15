प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के लिए नॉर्वे जा रहे हैं। इसके बाद वे तीन और देशों- नीदरलैंड, स्वीडन और इटली का दौरा करेंगे। यह दौरा और शिखर सम्मेलन पिछले साल मई के मध्य में तय किए गए थे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन्हें स्थगित कर दिया गया था। बता दें, नॉर्डिक देशों में मुख्य रूप से पांच संप्रभु राज्य शामिल हैं- नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड।

पीएम मोदी की यह यात्रा यूरोप के साथ संबंधों को और गहरा करने की भारत की नीति का हिस्सा है। पिछले कुछ वर्षों से भारत इस दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है। इसी जुड़ाव का परिणाम इस वर्ष भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के रूप में सामने आया है। यह कदम ऐसे समय में साझेदारियों को व्यापक बनाने की रणनीति का हिस्सा है, जब अमेरिका को पहले जैसा स्थिर सहयोगी नहीं माना जा रहा है।

जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका की नीतियों में अभूतपूर्व अनिश्चितता देखने को मिली। वहीं यूरोप ने स्वयं को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में स्थापित करने की कोशिश की है। उसने भारत के साथ जुड़ाव को लेकर अपनी पुरानी झिझक और दृष्टिकोण में बदलाव किया है। दूसरी ओर, नई दिल्ली भी यूरोप के प्रति अधिक सकारात्मक हुई है, क्योंकि भारत निवेश के लिए पूंजी, अपने लोगों के लिए नए अवसरों और आर्थिक विकास को गति देने के लिए प्रौद्योगिकी की तलाश में है।

अगले महीने प्रधानमंत्री मोदी जी7 नेताओं के शिखर सम्मेलन के लिए एक बार फिर फ्रांस जाएंगे। ईरान युद्ध से वैश्विक अनिश्चितताएं बढ़ने के कारण यह दौरा और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।

भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन, ओस्लो (19 मई)

भारत-नॉर्डिक देशों का पहला शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम (2018) में और दूसरा कोपेनहेगन (2022) में आयोजित किया गया था। जिसमें भारत, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड के नेताओं ने भाग लिया। केवल अमेरिका ही नॉर्डिक देशों के साथ इस स्तर का शिखर सम्मेलन आयोजित करता है।

व्यापार और निवेश का दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि 2024 में भारत-नॉर्डिक देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार 19 अरब डॉलर तक पहुंच गया (निर्यात 9.4 अरब डॉलर और आयात 9.6 अरब डॉलर)। भारत में 700 से ज्यादा नॉर्डिक कंपनियां काम करती हैं। जबकि नॉर्डिक क्षेत्र में 150 भारतीय कंपनियां मौजूद हैं। उम्मीद है कि यह शिखर सम्मेलन ‘मेक इन इंडिया’ निवेश प्रवाह को बढ़ावा देगा और नॉर्डिक पेंशन फंड पूंजी को आकर्षित करेगा। भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौता (FTA) और भारत तथा यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड) के बीच 1 अक्टूबर, 2025 से लागू हुए भारत-ईएफटीए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते (टीईपीए) से इसे और बल मिलेगा।

प्रत्येक नॉर्डिक देश अपनी विशिष्ट क्षमताओं के साथ आता है। स्वीडन औद्योगिक नवाचार और रक्षा में, डेनमार्क समुद्री और हरित प्रौद्योगिकी में, नॉर्वे नीली अर्थव्यवस्था और आर्कटिक में, फिनलैंड डिजिटल प्रौद्योगिकियों में, आइसलैंड भूतापीय ऊर्जा में।

सभी पांच नॉर्डिक राज्य आर्कटिक परिषद के सदस्य हैं और शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भारत-नॉर्डिक आर्कटिक सहयोग के लिए एक समर्पित तंत्र स्थापित करना भी है।

नॉर्डिक देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए भारत की स्थायी सदस्यता का लगातार समर्थन किया है। दोनों पक्ष हिंद-प्रशांत सुरक्षा, आर्कटिक शासन, जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई और नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था जैसे मुद्दों पर भी एकमत हैं। ये सभी अप्रत्याशित अमेरिका और आक्रामक रूप से बढ़ते चीन के सामने सहयोग के महत्वपूर्ण तत्व हैं।

हेग, नीदरलैंड (15-17 मई)

2017 के बाद से प्रधानमंत्री की यह दूसरी यात्रा है। रणनीतिक और भू-राजनीतिक संदर्भ में नीदरलैंड आज भारत के साथ केवल एक बाजार के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रमुख शक्ति के रूप में संबंध स्थापित कर रहा है। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से युक्त डच पारिस्थितिकी तंत्र और भारत की व्यापक तैनाती से नवाचार और व्यापकता का संगम वाली साझेदारी का निर्माण होता है, जो अर्धचालक, जल, हाइड्रोजन और समुद्री प्रौद्योगिकी में सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। भारत में एक जाना-माना नाम, फिलिप्स एक डच कंपनी है।

नीदरलैंड्स वैश्विक स्तर पर भारत का 11वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य और यूरोप में सबसे बड़ा है। जिसका वित्त वर्ष 2024-25 में व्यापार 27.8 अरब अमेरिकी डॉलर था। यह भारत का चौथा सबसे बड़ा निवेशक है, जिसका कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 55.6 अरब अमेरिकी डॉलर है, और नीदरलैंड्स को भारतीय विदेशी विदेशी निवेश (DOD) 28 अरब अमेरिकी डॉलर का है, जिसमें भारत और नीदरलैंड्स में 300 से ज्यादा कंपनियां मौजूद हैं। भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) से इस साझेदारी को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

इस यात्रा के दौरान, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और एएसएमएल नीदरलैंड्स द्वारा गुजरात के धोलेरा में एक सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र को नया रूप देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने की उम्मीद है।

भारत ऊर्जा आपूर्ति संकट से जूझ रहा है। ऐसे में ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा प्रमुख मुद्दों में शामिल होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के साथ स्वच्छ ऊर्जा, जल प्रबंधन और सतत मत्स्य पालन में भारत-डच सहयोग के तहत अफस्लुइटडिज्क बांध (Afsluitdijk Dam) का दौरा करेंगे। यह जीवाश्म ईंधन से दूरी बनाने की दिशा में एक प्रयास है।

गोथेनबर्ग, स्वीडन (17-18 मई)

प्रधानमंत्री मोदी आठ साल बाद स्वीडन की यात्रा करेंगे। रणनीतिक और भू-राजनीतिक संदर्भ में स्वीडन अपनी जीडीपी का 3% से ज्यादा अनुसंधान एवं विकास में निवेश करता है और यूरोपीय नवाचार स्कोरबोर्ड में लगातार शीर्ष प्रदर्शन करने वाले देशों में शुमार है। चीन से रणनीतिक जोखिम कम करने के मामले में इसने यूरोप में सबसे मजबूत रुख अपनाया है। दूरसंचार नेटवर्क से चीनी विक्रेताओं को हटाकर और अनुसंधान सुरक्षा मानदंडों को सख्त करके, भारत को एशिया में इसके सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक विविधीकरण साझेदारों में से एक बना दिया है।

यह स्वयं को मेक इन इंडिया, व्यापार, निवेश और यूरोपीय संघ के मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के प्रवेश द्वार के रूप में भी स्थापित करता है, क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार 2025 में 7.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, जिसमें भारत में 280 से ज्यादा स्वीडिश कंपनियां काम करती हैं। इस यात्रा का मुख्य व्यापारिक कार्यक्रम यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन के साथ जुड़ाव है, जो भारत-यूरोपीय संघ के मुक्त व्यापार समझौते के बाद के युग में यूरोप के व्यापक औद्योगिक नेतृत्व के द्वार खोलता है।

स्वीडन में यूरोप के सबसे बड़े महत्वपूर्ण खनिज भंडारों में से एक भी मौजूद है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों, सेमीकंडक्टर और रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपूर्ति-श्रृंखला संप्रभुता में साझेदारी के लिए एक स्वाभाविक अवसर प्रदान करता है। प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्वच्छ उद्योग की बात करें तो, स्वीडन ने 6G, AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, लाइफ साइंस, स्वास्थ्य सेवा और डिजिटल इंडिया की प्राथमिकताओं में भारत के साथ सहयोग करने की प्रबल इच्छा व्यक्त की है, जो एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में 80 से अधिक स्वीडिश कंपनियों की भागीदारी में परिलक्षित होती है।

ओस्लो, नॉर्वे (18-19 मई)

यह 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की नॉर्वे की पहली स्वतंत्र द्विपक्षीय यात्रा है। रणनीतिक दृष्टि से रक्षा और समुद्री सहयोग भारत-नॉर्वे संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है। भारतीय शिपयार्डों के पास अब नॉर्वेजियन शिपओनर्स एसोसिएशन के ऑर्डर बुक का 11% हिस्सा है। नॉर्वे की टनलिंग तकनीक ने चार धाम रेलवे परियोजना को गति प्रदान की है।

दुनिया के सबसे बड़े संप्रभु संपत्ति कोषों में से एक, नॉर्वे के जीपीएफजी (GPFG) का कोष लगभग 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुका है और उसने भारतीय पूंजी बाजारों में करीब 30 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। वहीं, नॉरफंड भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सक्रिय बना हुआ है। वर्ष 2024-25 में भारत-नॉर्वे के बीच द्विपक्षीय वस्तु व्यापार लगभग 1 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जबकि नॉर्वे को भारत का सेवा निर्यात 876 मिलियन अमेरिकी डॉलर दर्ज किया गया।

रोम, इटली (19-20 मई)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा एक सक्रिय रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि करता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर इटली की यात्रा करेंगे।

चुनाव के बाद मेलोनी की पहली राजकीय यात्रा मार्च में भारत की थी। वह रायसीना में मुख्य अतिथि थीं और उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन (सितंबर 2023) में भाग लिया। जहां इटली भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEEC) और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में शामिल हुआ।

इटली का IMEEC के संस्थापक सदस्य के रूप में समर्थन उसे इस कॉरिडोर का पश्चिमी आधार बनाता है। IMEEC न केवल आपूर्ति शृंखलाओं की स्थिरता सुनिश्चित करता है, बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा को भी मजबूती प्रदान करता है।

द्विपक्षीय रक्षा संबंधों में हाल के वर्षों में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। यह प्रगति 2012 में इतालवी मरीन की गिरफ्तारी और आगस्तावेस्टलैण्ड पर भ्रष्टाचार के आरोपों के कारणउत्पन्न कठिन दौर के बाद देखने को मिली है।

इटली भारत की कई महत्वपूर्ण पहलों का हिस्सा है। जिनमें- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) , हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA), आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI) और इंडो-पैसिफिक महासागर पहल (IPOI) का शामिल हैं।

कुल मिलाकर, भारत की विदेश और रणनीतिक नीति में यथार्थवादी दृष्टिकोण स्पष्ट दिखाई देता है। नई दिल्ली उन देशों के साथ साझेदारी को मजबूत कर रही है, जिनके पास ऐसी क्षमताएं और विशेषज्ञता हैं, जिनकी भारत को आवश्यकता है और जो उसकी रणनीतिक जरूरतों को पूरा कर सकती हैं।

‘महंगाई मैन मोदी ने आज फिर जनता पर हंटर चलाया’…पेट्रोल-डीजल-CNG महंगा होने पर कांग्रेस का वार

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने अपने X अकाउंट पर एक कार्टून इमेज शेयर करते हुए लिखा कि आगे बढ़ना है तो साइकिल ही विकल्प है। ईंधन की कीमतों में इजाफे को लेकर कांग्रेस ने भी केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए पीएम मोदी को ‘महंगाई मैन’ बताते हुए लिखा कि मोदी ने आज फिर जनता पर हंटर चलाया। पढ़ें पूरी खबर।