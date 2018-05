प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर शुरू हुआ विवाद एक बार फिर से बढ़ने लगा है। कांग्रेस प्रवक्ता संजय झा ने अपनी डिग्रियां सार्वजनिक कर इसे और हवा दे दी है। बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर भी इस विवाद में कूद पड़े हैं। उन्होंने संजय झा के ट्वीट को रिट्वीट कर तीखी टिप्पणी की है। अभिनेता ने लिखा, ‘जानी!!! जिनके पास डिग्री होती है, जरूरी नहीं कि उनके पास अक्ल भी होती है!!! कृपा करके बुरा न मानना। रहा नहीं गया।’ इससे पहले संजय झा ने ट्वीट कर अपनी डिग्रियां सार्वजनिक करने की घोषणा की थी। कांग्रेस नेता ने लिखा था, ‘प्रिय मोदी, मैं अपनी बीए, एमए और एमबीए की डिग्रियां सबके सामने रख रहा हूं। क्या आप डिग्री फिट है चैलेंज के लिए तैयार हैं? मैं बड़ी अपेक्षाओं से आपके जवाब का इंतजार करूंगा।’ कांग्रेसी प्रवक्ता ने अपनी डिग्रियों की स्कैन कॉपी भी टि्वटर पर पोस्ट की थी। इस पर लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई थी। अब अनुपम खेर के ट्वीट पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। वर्षा ने लिखा, ‘तो आप यह स्वीकार करते हैं कि मोदी के पास डिग्री नहीं है!’ जाजिब खान ने ट्वीट ने लिखा, ‘तो अनुपम खेर आप मुझे यह बताइए कि नरेंद्र मोदी के पास डिग्री है या अक्ल?’

Dear Mr Modi, @narendramodi , I am putting up my BA, MA and MBA degrees here . Are you ready for the #DegreeFitHaiChallenge ? I await your response with high expectations. pic.twitter.com/ygyC4KeWai

— Sanjay Jha (@JhaSanjay) May 24, 2018