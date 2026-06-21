प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित तीन जहाजों को नौसेना में शामिल किया। यह भारत की बढ़ती समुद्री ताकत और रक्षा आत्मनिर्भरता के प्रयासों की दिशा में मजबूत कदम है। ये जहाज युद्ध, सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों में नौ सेना की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए तैयार किए गए हैं।

इन जहाजों का डिजाइन भारतीय नौसेना के ‘वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो’ ने तैयार किया है और इनका निर्माण कोलकाता स्थित सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा कंपनी ‘गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड’ ने किया है।

ये तीन स्वदेशी जहाज हैं– स्टेल्थ फ्रिगेट दुनागिरी, सर्वेक्षण पोत (बड़ा) संशोधक और एंटी-सबमरीन वाटर क्राफ्ट अग्रय।

नौसेना ने इन जहाजों के बारे में क्या बताया?

नौसेना ने कहा है कि दूनागिरी अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर प्रणालियों से लैस है। इसमें ब्रह्मोस सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें और मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली शामिल हैं। इसे लंबे समुद्री सफर और लगातार चलने के लिए बनाया गया है। संशोधक को गहरे समुद्री क्षेत्रों में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने और आंकड़े एकत्र करने के लिए डिजाइन किया गया है।

अग्रय सोनार सिस्टम से लैस है और यह पानी के नीचे मौजूद खतरों का पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने में सक्षम है।

सामरिक प्रभाव को तय करने में अहम है मजबूत समुद्री क्षमताएं: मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर कहा कि मजबूत समुद्री क्षमताएं किसी देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव को तय करने में निर्णायक भूमिका निभाती हैं तथा भारत इस बात को अच्छी तरह समझता है और इसके लिए तैयारी कर रहा है। मोदी ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार देश बनकर नहीं रहना चाहता और देश के सशस्त्र बल दुनिया के लिए महज एक बाजार नहीं बने रह सकते।

मोदी ने कहा कि भारत ने कुछ साल पहले आईएनएस विक्रांत को नौसेना में शामिल कर अपनी समुद्री क्षमताओं का प्रदर्शन किया था। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में 40 से अधिक जहाज और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल की गई हैं जबकि 45 बड़े नौसैनिक जहाज बनाने पर काम चल रहा है।

A milestone for India’s maritime security! Speaking at the Tri Commissioning ceremony of INS Agray, INS Dunagiri and INS Sanshodhak in Kolkata. @indiannavy https://t.co/obmbDiY4T0 — Narendra Modi (@narendramodi) June 21, 2026

एक अधिकारी ने बताया कि इन जहाजों में 75 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है और इन्हें बनाने में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) समेत भारतीय उद्योग की भागीदारी रही है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आर. एन. रवि, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन समेत कई गणमान्य लोग इस समारोह में शामिल हुए।

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आंकड़े बताते हैं कि 2024 तक भारत में 3.08 लाख नाविक थे। फिलीपींस और चीन के साथ भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है, जहां नाविकों की संख्या काफी ज्यादा है। वैश्विक समुद्री कार्यबल में भारत की हिस्सेदारी 17 प्रतिशत है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।