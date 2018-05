प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार (28 मई) को उज्‍ज्‍वला योजना के लाभार्थियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्‍होंने देश कि विभिन्‍न हिस्‍सों की महिलाओं से बात और एलपीजी पर खाना पकाने के अनुभव के बारे में भी जानकारी ली। इसी क्रम में उन्‍होंने तमिलनाडु के कृष्‍णागिरि जिले की कुछ महिलाओं से भी बातचीत की। इस दौरान अनुवादक भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने शुरुआत में तमिल भाषा में महिलाओं का अभिवादन किया। उन्‍होंने महिलाओं से पूछा कि घर में गैस आने से उन्‍हें क्‍या फायदा मिला? इनमें से रुत्रम्‍मा नामक महिला ने बताया कि गैस पर भोजना बनाने में उन्‍हें अच्‍छा लगता है। खाना पकाने का काम भी पहले से काफी आसान हुआ है। तमिल महिला ने पीएम मोदी को बताया कि व‍ह पहले लकड़ी जलाकर खाना पकाया करती थीं, लेकिन गैस आने से उन्‍हें बहुत सुविधा हुई है। इस पर पीएम मोदी ने पूछा, ‘लकड़ी के चूल्‍हे पर इडली या डोसा बन जाया करता था?’ इस पर रुत्रम्‍मा ने बताया कि पहले लकड़ी के चूल्‍हे पर इडली-डोसा बनाने में उन्‍हें बहुत दिक्‍कत पेश आती थी। गैस के आने से इन्‍हें बनाना आसान हो गया है। इसके बाद पीएम ने महिलाओं से पूछा कि तमिलनाडु आने पर उन्‍हें डोसा खाने को मिलेगा? महिलाओं ने कहा कि आप आइए आपको डोसा बनाकर जरूर खिलाउंगी।

When PM Modi asked Ujjwala beneficiaries from Tamil Nad whether they would treat him with a Dosa! #UjjwalaKiBaatPMKeSath pic.twitter.com/xPwgmVSAUP

— Manoj Goel

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App