BRICS बिजनेस फोरम का शुक्रवार को आगाज हो गया है, पहले दिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान समेत कई दक्षिण एशियाई नेता पहुंचे। BRICS बिज़नेस फोरम के लीडर्स सेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नेताओं को स्वागत किया अपने संबोधन में सभी देशों को परिवार कहा।

संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, “इस साल हम BRICS के 20 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। जब साल 2006 में यह समूह बना, तब इसमें केवल चार देश थे। आज, ब्रिक्स के सदस्यों और पार्टनर देशों को मिलाकर हमारा परिवार 21 देशों तक बढ़ गया है।”

’40 प्रतिशत GDP और 25 फीसदी से अधिक ग्लोबल ट्रेड का प्रतिनिधित्व’

प्रधानमंत्री ने आगे कहा, “आज, ब्रिक्स देश दुनिया की 50 प्रतिशत आबादी, 40 प्रतिशत GDP और 25 फीसदी से अधिक ग्लोबल ट्रेड का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा, जहाँ इन सालों में ग्लोबल GDP लगभग ढाई गुना बढ़ी है, जबकि ब्रिक्स देशों की कुल GDP लगभग साढ़े चार गुना बढ़ी है। दूसरे शब्दों में, ब्रिक्स की आर्थिक ताकत बाकी दुनिया की तुलना में लगभग दोगुनी तेजी से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और समाधानों के लिए भी अहम केंद्र के तौर पर उभर रहे हैं। हमारे देशों में इनोवेशन के लिए नई संभावनाएँ आकार ले रही हैं, जिनमें जमीनी स्तर की पहल से लेकर अत्याधुनिक तकनीकें तक शामिल हैं। ब्रिक्स का बढ़ता दायरा, रफ्तार और उम्मीदें हम सबके बीच साफ तौर पर दिख रही हैं। भारत में आयोजित यह फोरम अब तक का सबसे बड़ा ब्रिक्स बिज़नेस फोरम है।”

पीएम मोदी ने कहा, “भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय ‘मजबूती, इनोवेशन, सहयोग और सस्टेनेबिलिटी के लिए निर्माण’ है। पिछले 12 सालों में भारत ने इस मंत्र को अपनी आर्थिक और व्यापार नीतियों का आधार बनाया है।”

‘भारत विकास और स्थिरता का भरोसा’

आगे उन्होंने कहा, “लचीलेपन (resilience) के मामले में, भारत ने ऊर्जा से लेकर टेक्नोलॉजी तक के सेक्टर में सप्लाई चेन को अधिक विविध और भरोसेमंद बनाया है। इसी लचीलेपन का नतीजा है कि आज दुनिया भर में अनिश्चितताओं के बावजूद, भारत विकास और स्थिरता का भरोसा देता है। हम तेजी से अपनी सड़कों, रेलवे, पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स का विस्तार कर रहे हैं। साथ ही, हम रणनीतिक सेक्टर जैसे कि जहाज निर्माण, सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजी, जरूरी मिनरल्स और बायोटेक्नोलॉजी में नई क्षमताएँ विकसित कर रहे हैं। भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने बड़े पैमाने पर वित्तीय समावेशन और डिजिटल लेन-देन को नई गति दी है। आज दुनिया के 50 फीसदी रियल-टाइम पेमेंट इसी टेक्नोलॉजी के जरिए होते हैं।”

‘भारत आर्थिक सेतु बना रहा’

प्रधानमंत्री ने कहा, “आज जब दुनिया भर में व्यापारिक बाधाएं बढ़ रही हैं, भारत आर्थिक सेतु बना रहा है। 2014 से हमने लगभग 40 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं।”

आगे उन्होंने कहा, “हमारा ध्यान व्यवसायों के लिए रुकावटें कम करने और उनके लिए नए अवसर बढ़ाने पर केंद्रित है। इसीलिए, अपनी BRICS अध्यक्षता के दौरान हमने कृषि, स्वास्थ्य, कौशल और स्मार्ट ग्रिड जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए नेटवर्क बनाए हैं। स्टार्टअप और MSME को बाजार और फाइनेंस से जोड़ने के लिए हमने BRICS इनक्यूबेटर नेटवर्क, BRICS MSME पोर्टल और BRICS स्टार्टअप इनोवेशन फंड जैसी पहल शुरू की हैं। आप सभी हमारे देशों के बीच निवेश और टैलेंट के आदान-प्रदान को बढ़ाने के लिए इन सहयोग ढांचों का लाभ उठा सकते हैं।”

टॉप 10 बाधाओं को दूर करने पर बनाएं- पीएम मोदी

#WATCH | Delhi: At Leaders' Session of BRICS Business Forum, PM Narendra Modi says, "As BRICS enters its third decade, I would like to urge the BRICS Business Council: Can you prepare a report on removing the top ten trade barriers among BRICS nations? Can we support 100 BRICS… pic.twitter.com/CwfK0N30Xz — ANI (@ANI) September 11, 2026

पीएम मोदी ने कहा, “जैसे ही ब्रिक्स अपने तीसरे दशक में प्रवेश कर रहा है, मैं ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल से आग्रह करता हूँ कि आप ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार की टॉप 10 बाधाओं को दूर करने पर एक रिपोर्ट बनाएं? क्या हम हर साल 100 ब्रिक्स स्टार्टअप्स को अन्य ब्रिक्स बाजारों में विस्तार करने में मदद कर सकते हैं? क्या हम अपने व्यवसायों के बीच एक हजार नई साझेदारियाँ बना सकते हैं? हमें हर साल इन तीन पैमानों पर अपनी प्रगति की समीक्षा करनी चाहिए। आइए ब्रिक्स की महत्वाकांक्षाओं को कार्रवाई में और अपनी सामूहिक शक्ति को वैश्विक समाधानों में बदलें। आइए ब्रिक्स को आगे बढ़ाएँ और दुनिया को भी आगे ले जाएँ।”

प्रधानमंत्री ने कहा, “ग्लोबल ट्रेड में तरक्की तभी संभव है जब समुद्री रास्ते सुरक्षित हों, सप्लाई रूट खुले रहें और समुद्री यात्री सुरक्षित हों। इसीलिए भारत नेविगेशन की आजादी और समुद्री यात्रियों की सुरक्षा का पक्का समर्थक है।”

आगे कहा, “ब्रिक्स महिला व्यापार गठबंधन भी हमारे विजन का एक अहम हिस्सा है। हम चाहते हैं कि महिला उद्यमी हमारी विकास यात्रा का नेतृत्व करें। हमें खुशी है कि भारत में आयोजित इस गठबंधन की बैठक में लगभग 200 महिला बिजनेस लीडर्स ने हिस्सा लिया।”