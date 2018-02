बेंगलुरु रैली में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी- कांग्रेस का काउंटडाउन शुरू, कर्नाटक से जाने का वक्त आ गया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार (4 फरवरी, 2018) को चुनावी राज्य कर्नाटक में भाजपा की 90 दिनों की यात्रा की समाप्ति के मौके पर बेंगलुरु में एक रैली को संबोधित करने पहुंचे। इस यात्रा का नाम ‘नव कर्नाटक निर्माण यात्रा’ था। कर्नाटक में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। यहां उन्होंने कहा कि कर्नाटक मैं पहले भी आया हूं लेकिन जिस तरह की भीड़ इस बार की रैली में देखने को मिली ऐसा दृश्य कभी देखने को नहीं मिला। उन्होंने कहा कि अब कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के जाने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। नव कर्नाटक के लिए परिवर्तन जरूरी है।

– हम देश को नई ऊंचाईयों पर, सबको साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारे देश में संसाधन की कोई कमी नहीं है।

– विरोध करने वाले को विरोध की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़े, ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। जिस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, इस से सामाज पर गहरी चोट पहुंची है और इस चोट का जवाब वोट से देना है।

– आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से देश का स्वास्थ्य स्तर और भी सुधरेगा। जब देश के गरीबों को समय पर इलाज मिलेगा तो बार-बार बीमार पढ़ने का उसका भी सिलसिला रुकेगा। केंद्र में एनडीए की सरकार को कर्नाटक की भाजपा सरकार का साथ मिलेगा तो कर्टनाक का भी विकास होगा। कांग्रेस का मतलब सिर्फ भ्रष्टाचार, वंशवाद है। भाजपा सरकार मुस्लिमों के लिए तीन तलाक बिल लेकर आई लेकिन कांग्रेस एक बार फिर तीन तलाक बिल के विरोध में खड़ी हो गई।

Yahan kanoon se zyada apraadhiyon ka raaj nazar aata hai. World is discussing ease of doing business but here ease of murdering is being discussed. The one who opposes ends up losing life. This is dangerous for democracy & shameful for state govt: PM Narendra Modi at Bengaluru pic.twitter.com/PDdgJkXw1x

