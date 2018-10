जापान में भारतीय समुदाय के लोगों से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपलब्धियों का किया बखान

भारत-जापान के बीच 13वें वार्षिक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अपनी दो दिवसीय यात्रा पर टोक्यो पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारत की तमाम उपलब्धियों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत आज बदलाव के बड़े दौर से गुजर रहा है। मानवता की सेवा के लिए भारत के प्रयासों की सारी दुनिया सराहना कर रही है। भारत में जो नीतियों का निर्माण हो रहा है उसके लिए देश को सम्मानित किया जा रहा है। उन्होंने ग्रीन फ्यूचर में योगदान के लिए मिले ‘चैंपियन ऑफ द अर्थ’ तथा सियोल पीस फाउंडेशन पुरस्कारों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भले यह सम्मान नरेंद्र मोदी को मिला है लेकिन उनका योगदान माला के उस धागे की तरह है जो मनकों को पिरोता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भी उनकी प्रधानमंत्री शिंजो आबे से बात होती है तो वह भारत की तारीफ करते हैं। उन्होंने इसके लिए भारतवंशियों को बधाई दी। भारत की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में शानदार प्रगति की है। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी गांवों में पहुंच रही है। उन्होंने बताया कि भारत में सौ करोड़ मोबाइल एक्टिव हैं। एक जीबी डेटा कोल्ड ड्रिंक की एक छोटी सी बोतल से भी सस्ती है। उन्होंने कहा कि सर्विस डिलिवरी के लिए डेटा एक टूल की तरह काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 4 सालों में ही यूपीआई, भीम और अन्य माध्यमों से डिजिटल लेन-देन में 7 गुना बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि भारत में गांव-गांव तक पोस्ट ऑफिस के माध्यम से फाइनेंसियल सर्विसेस की होम डिलिवरी की जा रही है। डाकिया अब बैंकर बन रहा है।

