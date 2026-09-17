राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सहित तमाम नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 76वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बृहस्पतिवार को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सुशासन के क्षेत्र में नए मानदंड स्थापित किए हैं और समावेशी विकास को अभूतपूर्व गति देने के साथ-साथ उसे नई दिशा भी प्रदान की है।

राष्ट्रपति ने कहा, ”मैं ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य और लंबी उम्र की प्रार्थना करती हूं, ताकि आप जनसेवा और राष्ट्र निर्माण के अपने अभियान को निरंतर आगे बढ़ाते रहें।”

प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। विगत 25 वर्षों में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के कार्यकाल में आपने सुशासन के अनेक नए प्रतिमान स्थापित किए हैं तथा समावेशी विकास को अभूतपूर्व गति एवं नई दिशा प्रदान की है। सांस्कृतिक गौरव की भावना के साथ… — President of India (@rashtrapatibhvn) September 17, 2026

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी है।

राहुल ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बधाई। आपके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करता हूं।”

Happy birthday to PM Narendra Modi ji. Wishing you good health and a long life. — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 17, 2026

प्रधानमंत्री मोदी का जन्म 17 सितंबर, 1950 को गुजरात के छोटे से कस्बे वडनगर में हुआ था। मोदी सात अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे। वह वर्तमान में वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। सात अक्टूबर को मोदी के निर्वाचित जनप्रतिनिधि के तौर पर 25 साल पूरे हो जाएंगे।

विश्व पटल पर नई पहचान बना रहा है भारत: बिरला

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज आत्मविश्वास के साथ वैश्विक पटल पर अपनी नई पहचान बना रहा है।

बिरला ने X पर पोस्ट में कहा, ”आपके नेतृत्व में भारत आज आत्मविश्वास के साथ वैश्विक पटल पर अपनी नई पहचान बना रहा है। विकास, आत्मनिर्भरता, नवाचार, डिजिटल प्रगति, बुनियादी ढांचे के विस्तार और जनकल्याण की दिशा में देश निरंतर नए आयाम स्थापित कर रहा है।” लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्र की उन्नति के लिए समर्पित प्रधानमंत्री का कर्मशील जीवन करोड़ों देशवासियों को विकसित भारत के ध्येय की दिशा में निरंतर कार्य करने की प्रेरणा देता है।

नितिन नवीन ने की दीर्घायु की कामना

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दीं और उनके अच्छे स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना की। नितिन नवीन ने कहा कि उनके मार्गदर्शन में भारत विकास और आत्मनिर्भरता की नयी ऊंचाइयों को छू रहा है।

गुजरात में जलाए जाएंगे 88 लाख से अधिक दीये

गुजरात में 18,500 से अधिक स्थानों पर 88 लाख से ज्यादा मिट्टी के दीये प्रज्ज्वलित किए जाएंगे। इसके अलावा, वडनगर से वाराणसी तक बाइक रैली, मंदिरों में पूजा-अर्चना, आरती और कई अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गुजरात की सरकार और राज्य बीजेपी की ओर से बताया गया है कि ‘आशीर्वाद नो दिवडो’ (आशीर्वाद का दीपक) कार्यक्रम शाम सात बजे राज्य के विभिन्न जिलों, नगर निगमों, नगरपालिकाओं और स्थानीय इकाइयों में आयोजित किया जाएगा। इससे पहले शाम छह बजे से भक्ति संगीत, सत्संग और सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होंगे।

भाजपा 17 सितंबर से सात अक्टूबर तक राज्यव्यापी ‘सेवा संकल्प अभियान’ भी चलाएगी। ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत प्रधानमंत्री के जन्मस्थान वडनगर से वाराणसी के लिए एक बाइक रैली रवाना होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में शामिल होंगे।