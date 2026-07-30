परीक्षा संशोधन बिल को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार रात वीडियो संदेश जारी किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद ने एक ऐसा बिल पास किया है जो हमारी परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाता है। गुरुवार को राज्यसभा में परीक्षा संशोधन बिल (सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026) पास हो गया है।

पीएम ने 2 मिनट 26 सेकेंड के वीडियो में पेपर लीक और छात्रों से जुड़ी बातें कीं। महज कुछ मिनट में उनके वीडियो पर लाखों लाइक्स और व्यूज आ गए।

सरकार लगातार कदम उठा रही है- पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए वीडियो मैसेज में, ‘एंटी-पेपर लीक बिल’ के पास होने की तारीफ की और कहा, “विश्वस्त परीक्षा पद्धति बनाने के लिए एक के बाद एक लगातार कदम उठा रहे हैं। टास्क फोर्स का गठन हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना हो, राज्यों के सुझावों को ध्यान में लेना हो।”

Parliament passes a Bill that makes our examination system more robust! pic.twitter.com/OEvLKXoUaf — Narendra Modi (@narendramodi) July 30, 2026

‘टेक्नोलॉजी के भी उपयोग की आवश्यकता’

उन्होंने कहा, “पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशान झेल रहा है। इससे बच्चों के भविष्य पर भी संकट पैदा हो रहा है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी- सभी राज्यों और केंद्र में शिक्षा प्रणाली में सुधार बहुत जरूरी हो गया है। टेक्नोलॉजी की भी भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई है।”

पेपर लींक गैंग को बख्शा नहीं जाएगा- प्रधानमंत्री

आगे कहा, “फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग- उनको बख्शा नहीं जाएगा। अब हमें इनसे निपटने के लिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है। ऐसे में हम संसद में बिल लेकर कर गए थे और जैसा आपसे मैंने वादा किया था, दो दिन संसद के दोनों सदनों में अधिकतम मान्य सांसदों ने इस पर विस्तारपूर्वक चर्चा की और सहमति दी। आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है।

अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक अहम काम पूर्ण हुआ है। काम आगे भी चलता रहेगा। हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिलकर के विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चलें।

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कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के दौरान सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सुरक्षाबलों को गाली-गलौज देने वाले लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया है। दरअसल, दिल्ली पुलिस पीएम और सुरक्षाबलों को गाली-गलौज देने वाले सोशल मीडिया हैंडलों को नोटिस जारी कर रही है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने एक FIR दर्ज की है जिसके आधार पर X से भी उन सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी मांगी गई है जिन्होंने सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान पीएम और सुरक्षाबलों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था।