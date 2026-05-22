प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अपने कैबिनेट को 2047 का लक्ष्य निर्धारित करने को कहा है जिससे आगामी सालों तक विभिन्न सुधार पहलों के जरिए लोगों का जीवन अधिक सुविधानजनक बन सके। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि अगली पीढ़ी के सुधारों पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए, ताकि 2047 में आजादी के 100 वर्ष पूरे होने तक देश का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा सके।

सूत्रों के मुताबिक, बैठक के दौरान पीएम मोदी ने उन सुधार पहलों की व्यापक रूपरेखा पेश की, जिनके जरिए देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाया जा सके। उन्होंने मंत्रियों से जोर देकर कहा कि उनका लक्ष्य और उद्देश्य हमेशा लोगों के जीवन को अधिक सहज और सुविधाजनक बनाना होना चाहिए। साथ ही लोगों के लिए जीवन की सुगमता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

हरसंभव कदम उठाएं- पीएम

सूत्रों के मुताबिक, पीएम मोदी ने यह भी कहा कि लोगों के जीवन में किसी भी तरह की गैर-जरूरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इसके लिए वे हरसंभव कदम उठाएं, ताकि लोगों को सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि यह आगे की ओर देखने का समय है, न कि अतीत में किए गए कार्यों में उलझे रहने का। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार 2014 से सत्ता में है और 2026 में ध्यान भविष्य के लक्ष्यों और उपलब्धियों पर केंद्रित होना चाहिए।

सूत्रों के अनुसार, उन्होंने मंत्रियों को सुशासन और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित रखने की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकारी कामकाज में किसी तरह का विलंब नहीं होना चाहिए।

एस. जयशंकर ने विदेश यात्रा की जानकारी दी

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने बैठक में प्रधानमंत्री मोदी की हालिया विदेश यात्रा की जानकारी दी, पीएम मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), नीदरलैंड, स्वीडन, नार्वे और इटली की यात्रा की थी। कुल नौ सचिवों ने अपने-अपने मंत्रालयों और विभागों की पहलों तथा कार्यों की जानकारी दी। इनमें से कुछ ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पिछले दो वर्षों में किए गए कार्यों का ब्योरा भी पेश किया।

कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने सरकार की समग्र सुधार पहलों और जनहितकारी उपायों पर बात की। नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने भी बैठक में बात की। बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और राज्य मंत्री शामिल हुए। यह इस वर्ष आयोजित मंत्रिपरिषद की पहली बैठक थी।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली में प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने बुधवार को राजधानी रोम में एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मोदी-मेलोनी की ये मुलाकात काफी चर्चा में रही। इस दौरान ही इटली की पीएम मेलोनी ने कहा कि दोनो देश यानी भारत-और इटली अब तक के इतिहास के किसी भी समय की तुलना में आज ज्यादा करीब आ गए हैं। मेलोनी ने मीडिया से बातचीत के दौरान पीएम मोदी के सामने ही हिंदी के शब्दों का भी प्रयोग किया और एक चर्चित कहावत भी सुनाई। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें