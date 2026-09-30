दुबई से तेल अवीव जा रही FlyDubai की फ्लाइट FZ1073 में बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब विमान के कॉकपिट में दो पायलटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। हालात को देखते हुए विमान की सऊदी अरब के तबुक में आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी।

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे लेकर कहा है कि एक पायलट ने दूसरे पायलट पर चाकू से हमला किया और इजरायली यात्रियों से भरे इस विमान को क्रैश कराने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब ने उस पायलट को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने दूसरे पायलट पर चाकू से हमला किया था।

इस विमान का कैप्टन भारतीय तथा विमान को गिराने की कोशिश करने वाला को-पायलट ओमान का है। इजराइली समाचार वेबसाइट ynet ने इजराइल के अफसरों के हवाले से बताया कि को-पायलट ओमान का नागरिक है।

कॉकपिट में क्या हुआ था?

FZ1073 विमान बुधवार को दुबई से तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ था। उड़ान के करीब ढाई घंटे बाद विमान ने आपातकालीन संकेत भेजा। Flightradar24 के अनुसार, विमान करीब 33,000 फीट से तेजी से नीचे आया और 17,000 फीट तक पहुंच गया। ऐसा लगभग एक मिनट के अंदर हुआ। इसके बाद विमान जॉर्डन की सीमा के पास गोल-गोल घूमने लगा और आखिरकार एक घंटे बाद तबुक में उतरा।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में प्लेन के फर्श पर दो लोग खून से लथपथ जख्मी हालत में दिख रहे हैं। दो लोग उन्हें इमरजेंसी मेडिकल मदद देते हुए दिख रहे हैं जबकि दो अन्य कॉकपिट में हैं।

हिब्रू भाषा में एक शख्स कहता है, “हम पायलट की सुरक्षा कर रहे हैं।” एक अन्य वीडियो में, प्लेन के हिलने पर यात्री रोते और घबराहट में चिल्लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सऊदी सरकार के टीवी चैनल ‘अल-अखबारिया’ पर दिखाए गए तबुक के प्रिंस सुल्तान बिन अब्दुलअजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बयान के अनुसार, विमान के कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर घायल हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया।

लड़ाई की आवाज सुनकर प्लेन में बैठे यात्री चिल्लाने लगे। यास्मीन अबुकासिस की बेटी भी इस फ्लाइट में थी। अबुकासिस के मुताबिक, उनकी बेटी ने फोन पर कहा कि उसे “मदद करो!” और चिल्लाने की आवाज सुनाई दी।

डर के मारे चिल्लाने लगे लोग

अबुकासिस ने कहा कि उनकी बेटी उन्हें बताया कि लड़ाई के कारण प्लेन का कंट्रोल बिगड़ने लगा जिससे लोग डर गए और चिल्लाने लगे। आखिरकार दो पायलटों ने प्लेन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया जबकि बाकी लोगों ने हमलावर को काबू किया।

इजरायल के एक अफसर ने बताया कि दो पायलटों के बीच झगड़ा हुआ, जिनमें से एक के पास चाकू था। एक और अफसर ने भी कहा कि कॉकपिट में झगड़ा हुआ था और इसमें पायलट शामिल थे।