36000 Primary Teachers’ Jobs: हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करेगी सरकार, CM ने कहा- मुझे बहुत बुरा लगा रहा है

Primary Teachers Job: कोर्ट के फैसले के खिलाफ ममता बनर्जी सरकार अपील दायर करने जा रही है। ममता बनर्जी ने हटाए गए टीचर्स से परेशान न होने के लिए कहा है।

कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ बंगाल सरकार अपील करेगी (File Photo- Express)

