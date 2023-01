पहले की सरकारों ने देश के सामर्थ्य को कम करके आंका : मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को आरोप लगाया कि पहले की सरकारों में ‘विकृत वैचारिक राजनीति’ के कारण ‘आत्मविश्वास की कमी और हीनभावना’ रही।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। (फोटो- इंडियन एक्सप्रेस फाइल)

