प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्लाईदुबई की उड़ान के दौरान हुई घटना में भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार की बहादुरी और सूझबूझ की तारीफ की। उन्होंने कहा कि स्मित की हिम्मत से देश का नाम रोशन हुआ है और एक बड़ी घटना होने से टल गई। नई दिल्ली के भारत मंडपम में गुरुवार को संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के 100 साल पूरे होने के कार्यक्रम में पीएम मोदी ने इस घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कैप्टन स्मित ने धैर्य और हिम्मत दिखाई।

पीएम मोदी ने कहा, ”कल हुई घटना में भारत के कैप्टन स्मित ने जिस धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय दिया, वह काबिले-तारीफ है। आज इजरायल के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि एक भारतीय ने 9/11 जैसी होने से बचा लिया। उनका यह पराक्रम हमें गौरव से भर देता है।”

उन्होंने कहा कि कैप्टन स्मित की बहादुरी पर पूरे देश को गर्व है। पीएम मोदी ने बताया कि उन्होंने स्मित के पिता भूपेंद्र, मां गीता और पत्नी सोनल से भी बात की है। उन्होंने कहा कि स्मित का अभी इलाज चल रहा है।

प्रधानमंत्री ने देशवासियों से कैप्टन स्मित के लंबे जीवन और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्मित ने भारत का गौरव बढ़ाया है।

100 years of UPSC is a proud milestone. For a century, it has played an important role in administration and serving people. https://t.co/8mLKPv4jXU — Narendra Modi (@narendramodi) October 1, 2026

कैप्टन के परिवार से की पीएम ने बात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि उन्होंने कैप्टन स्मित मच्छार के परिवार से बात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली।

उन्होंने कहा, ”आज मैंने उनके पिता भूपेंद्रभाई, मां गीताबेन और पत्नी सोनलबेन से बात की। स्मित का अभी इलाज चल रहा है। आज पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया उन पर गर्व कर रही है।”

पीएम मोदी ने देशवासियों से कैप्टन स्मित के जल्द ठीक होने के लिए प्रार्थना करने की अपील भी की। उन्होंने कहा, ”मैं देश के सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि हम सभी स्मित के लंबे जीवन और अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। आइए, भारत का मान-सम्मान बढ़ाने वाले भाई स्मित को सम्मान दें।”

क्या है मामला?

कैप्टन स्मित मच्छार फ्लाईदुबई की फ्लाइट FZ1073 के पायलट हैं। यह फ्लाइट दुबई से तेल अवीव जा रही थी। बुधवार को कॉकपिट में हुए विवाद के दौरान स्मित गंभीर रूप से घायल हो गए।

गंभीर चोट के बावजूद उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा खोल दिया। इसके बाद यात्रियों और क्रू के अन्य सदस्यों को अंदर जाने और स्थिति को संभालने का मौका मिला। इसके बाद विमान का रूट बदला गया और इसे सऊदी अरब के तबुक में सुरक्षित उतारा गया। कैप्टन स्मित का फिलहाल तबुक के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है।

इससे पहले पीएम मोदी ने कैप्टन स्मित को ‘हीरो’ बताया था। उन्होंने कहा था कि गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद स्मित ने दूसरों की जान बचाने के लिए बहुत साहस और दृढ़ता दिखाई।

ट्रंप ने क्या कहा था?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, “हमले में घायल होने के बाद भी पायलट ने संयम नहीं खोया और उनकी सूझबूझ ने स्थिति को संभालने में अहम भूमिका निभाई। ट्रंप ने स्मित मच्छार को हीरो बताया। उन्होंने कहा कि उड़ान के दौरान सह-पायलट ने कथित तौर पर भारतीय पायलट पर हमला किया। लेकिन गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी उन्होंने मदद मांगकर स्थिति को संभालना।”