एक कार्यक्रम के दौरान ड्यूटी पर तैनात महिला सुरक्षाकर्मी गिरी तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उनका हालाचाल लेने मंच से नीचे पहुंचे। इस दौरान दोनों ने कुछ देर के लिए महिला सुरक्षाकर्मी की तबीयत के बारे में जाना। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि राष्ट्रगान के दौरान महिला सुरक्षाकर्मी गिर जाती हैं। इसके बाद राष्ट्रपति और वित्ती मंत्री मंच से उतरकर उनकी खैरियत पूछते हैं।

दोनों विज्ञान भवन में आयोजित पहले राष्ट्रीय कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पुरस्कार समारोह में शिरकत करने पहुंचे थे। महिला सुरक्षाकर्मी से हालचाल जानने के बाद वह वापस मंच पर चले गए। दोनों के इस व्यव्हार की जमकर सराहना हो रही है। राष्ट्रपति के समारोह स्थल से जाते समय लोगों ने तालियां बजा कर उनका अभिवादन किया।

वहीं बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में मौजूदा केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी महिला पुलिस कर्मी से बातचीत की और ठाकुर ने उन्हें पानी की बोतल दी। बता दें कि इस कार्यक्रम में कॉर्पोरेट मामलों के सचिव इंजेटी श्रीनिवास भी मौजूद थे।

#WATCH A woman security personnel deputed at National Corporate Social Responsibility Awards event collapsed during playing of National Anthem, today.President Kovind, FM Nirmala Sitharaman & MoS Finance Anurag Thakur came down the stage to inquire about her health. #Delhi pic.twitter.com/HUSvzkizHu

