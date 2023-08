GNCTD: राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही दिल्ली सेवा विधेयक बना कानून, अब उपराज्यपाल के पास होंगे ये अधिकार

जीएनसीटीडी (संशोधन) अधिनियम सोमवार को राज्यसभा से पारित हो गया। दिल्ली में सिविल सेवकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर इसी हफ्ते अहम बैठक होने की उम्मीद है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना। (फोटो- पीटीआई)

