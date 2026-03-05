राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बृहस्पतिवार रात को कई राज्यों में राज्यपालों की नियुक्तियां की हैं। इसके साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के पद से इस्तीफा देने वाले सीवी आनंद बोस के त्यागपत्र को भी स्वीकार कर लिया है। बोस की जगह आर.एन. रवि को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया है।

राष्ट्रपति भवन की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ला को तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा महाराष्ट्र के नए राज्यपाल होंगे। नंद किशोर यादव को नगालैंड का, लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सैयद अता हसनैन को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया है।

विनय कुमार सक्सेना बने लद्दाख के उपराज्यपाल

राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। सक्सेना ने कविंदर गुप्ता की जगह ली है, जिन्हें हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि तरणजीत सिंह संधू को दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है।

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने गुरुवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा राज्य में जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुआ है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।