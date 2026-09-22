वे भारत के राष्ट्रपति के एडीसी होते हैं, वे राष्ट्रपति के दिन की योजना बनाते हैं, उन्हें हर तरह बाधा से बचाते हैं, उनके बारे में कई तरह की बातें और अफवाहें भी उड़ती हैं और बहुत से लोग उनकी जगह पर होने का सपना देखते हैं। लेकिन भारत के राष्ट्रपति के एडीसी बनने की व्यक्तिगत कीमत क्या चुकानी पड़ती है?

मेजर ऋषभ सिंह सांब्याल (रिटायर्ड) ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के एडीसी के तौर पर काम किया है। पिछले महीने, उन्होंने भारतीय सेना से रिटायरमेंट की घोषणा की। उन्होंने सेना में 12 साल तक सेवा दी। इसमें से लगभग तीन साल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ बिताए।

एडीसी के लिए एक नियम है कि वे शादी नहीं कर सकते- सांब्याल

पॉडकास्टर राज शमानी के साथ खुलकर हुई बातचीत में स्पेशल फोर्सेस के पूर्व अधिकारी (जो अब 30 साल के हैं) ने एक मुश्किल सवाल का जवाब दिया, इस नौकरी के लिए उन्होंने क्या व्यक्तिगत त्याग किया? उन्होंने कहा, “मेरी शादी नहीं हुई है। एडीसी के लिए एक नियम है कि वे शादी नहीं कर सकते। उन्हें परिवार से दूर रहना पड़ता है और मुझे लगता है कि यह सबसे बड़ा त्याग है।” उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रपति के एडीसी के तौर पर काम करते हुए, “मैं एक आम इंसान की तरह बाहर नहीं जा सकता और जिंदगी का आनंद नहीं ले सकता।”

जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें अकेलापन महसूस होता है, तो अधिकारी ने कहा कि उन्हें अपना अकेलापन अच्छा लगने लगा है। उन्होंने जवाब दिया, “हां, मुझे अकेलापन महसूस होता है, लेकिन मैं उस अकेलेपन को एक सकारात्मक चीज में बदल देता हूं।”

मेजर सांब्याल (रिटायर्ड) ने जाट रेजिमेंट में शामिल होने से पहले इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग ली थी। इसके बाद, भारत के राष्ट्रपति के एडीसी बनने से पहले उन्होंने 4 पैरा स्पेशल फोर्सेज के साथ काम किया।

अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रपति के एडीसी के तौर पर काम का एक बहुत मुश्किल हिस्सा देश भर के लोगों के साथ तालमेल बिठाना होता है। राष्ट्रपति के दौरों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब राष्ट्रपति आधिकारिक दौरे पर होती हैं, तो उनके कम से कम तीन कार्यक्रम रोज होते हैं। उन्होंने कहा, “जब वह कार से उतरती हैं और कार्यक्रम के बाद वापस कार में बैठती हैं, तब तक की हर चीज की योजना बनानी पड़ती है। हम नहीं चाहते कि जब राष्ट्रपति मंच पर बैठी हों, तो कोई हंगामा हो। हम नहीं चाहते कि लोग किसी बात के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दें।”

एक समय तो उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि अपने सख्त ट्रेनिंग और नौकरी की वजह से वह हर किसी को अविश्वास की नजर से देखते हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या लोग एडीसी को रिश्वत देने की कोशिश करते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, “इसलिए जब कोई अनजान व्यक्ति दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन अगर हम उन्हें नहीं जानते हैं, तो हम यह भी समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है।”

उन्होंने कहा, “व्यक्तिगत रूप से, मैं हर किसी को अविश्वास की नजर से देखता हूं। जब तक मुझे वह विश्वास और भरोसा नहीं मिल जाता, तब तक मुझे हमेशा यह डर बना रहता है कि एक दिन मेरे सामने बैठा व्यक्ति मुझे धोखा देगा।” राष्ट्रपति के कुल पांच एडीसी होते हैं, तीन सेना से और एक-एक नौसेना और वायुसेना से।

शादी न करने का नियम एक स्वैच्छिक शर्त

पता चला है कि राष्ट्रपति के एडीसी के लिए शादी न करने का नियम एक स्वैच्छिक शर्त है, जिसके बारे में अधिकारी को नियुक्ति के समय ही पता होता है। ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिनमें इस पद के लिए चुने गए कुछ अधिकारियों ने खुद को इससे अलग कर लिया। पता चला है कि शादी न करने के नियम का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि देश के सर्वोच्च नागरिक (राष्ट्रपति) की सेवा करने वाला अधिकारी 24/7 अपने काम पर ध्यान दे सके और हर समय उपलब्ध रहे।

यह नियम सभी पर लागू होती है। पिछले साल, भारतीय नौसेना की लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी को राष्ट्रपति का एडीसी नियुक्त किया गया था। 75 वर्षों में पहली बार किसी महिला अधिकारी को यह पद मिला था और इस साल की शुरुआत में, मेजर नव्या शेखावत यह प्रतिष्ठित पद पाने वाली पहली महिला सेना अधिकारी बनीं। राष्ट्रपति मुर्मू के पास अभी दो महिला एडीसी और तीन पुरुष एडीसी हैं।

एडीसी का काम क्या होता है?

भारत के राष्ट्रपति के एडीसी देश के प्रथम नागरिक और बाहरी दुनिया के बीच एक कड़ी का काम करते हैं। उनके कामों में राष्ट्रपति की मुलाकातों की योजना बनाना और सभी समारोहों में उनके साथ मौजूद रहना शामिल है। वे राष्ट्रपति और सरकार व सेना के विभिन्न विभागों के बीच बातचीत में भी मदद करते हैं। एडीसी राष्ट्रपति के ठीक बगल वाले ड्यूटी रूम में रहते हैं और हर समय एक कॉल पर उपलब्ध रहते हैं। उनका ड्यूटी समय सुबह 9 बजे शुरू होता है और अगले दिन सुबह 9 बजे खत्म होता है, जिसके बाद उनके साथी कार्यभार संभाल लेते हैं।

इससे पहले इंडियन एक्सप्रेस ने खबर दी थी कि महिला एडीसी की नियुक्ति का विचार राष्ट्रपति मुर्मू का था। राष्ट्रपति के सैन्य सचिव मेजर जनरल वी परिदा ने तब कहा था, “वह महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता और समावेशिता के बारे में बहुत बात करती हैं। तो, यह उनका विचार था, और इसे लागू किया गया है।”

पहली महिला एडीसी

राष्ट्रपति की एडीसी बनने वाली पहली महिला अफसर के तौर पर चुने जाने पर, लेफ्टिनेंट कमांडर सोलंकी ने कहा, “मैंने कभी राष्ट्रपति की एडीसी बनने का सपना नहीं देखा था। यह कभी मेरी लिस्ट में नहीं था।”

उन्हें यह भूमिका तब मिली जब वह हैदराबाद में नेवल आर्मामेंट (डिफेंस प्रोडक्शन) में सीनियर इंस्पेक्टर के तौर पर तैनात थीं। उन्होंने कहा, “मैं एक टेक्निकल अफसर हूं और शुरू में मेरी जानकारी का दायरा सीमित था। लेकिन अब, मुझे हर समय अपडेट रहना पड़ता है। जैसे, हर घंटे, हर मिनट। आपको हर सेकंड अपडेट रहना पड़ता है क्योंकि किसी भी समय कोई भी मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकता है और मुझे तैयार रहना होता है।” उन्होंने कहा, “यहां आप जो भी शब्द बोलते हैं, जो भी काम करते हैं, उसका बहुत असर होता है क्योंकि हम राष्ट्रपति को जो भी बताते हैं या जानकारी देते हैं, वह उसी के आधार पर काम करती हैं।”

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भारतीय सेना छोड़ने के बाद ऋषभ सिंह सांब्याल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर कहा कि सेना की वर्दी पहनना उनका बचपन का सपना था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन इसे समय से पहले उतारना पड़ेगा। सांब्याल ने कहा कि जिंदगी में कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं, जो इंसान की दिशा बदल देती हैं। उन्होंने कहा कि कुछ निजी और पारिवारिक कारणों की वजह से यह फैसला लिया गया है और उनके परिवार ने इसमें उनका साथ दिया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…