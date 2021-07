त्रिपुराः PK की टीम को बनाया बंधक, अभिषेक ने ट्वीट कर कहा-बंगाल की जीत से डरी बीजेपी

चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर की कंपनी IPAC की एक टीम को त्रिपुरा पुलिस ने होटल में बंधक बना लिया। हालांकि, पुलिस का कहना है कि बंधक बनाने की बात गलत है। टीम से केवल पूछताछ की जा रही है। उधर, ममता बनर्जी के भतीजे, सांसद अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि टीएमसी के लिए त्रिपुरा गई टीम को बीजेपी सरकार ने बंधक बना लिया है। बीजेपी बंगाल में टीएमसी की जीत से बौखला गई है।

त्रिपुरा पुलिस का कहना है कि नियमित जांच के तहत अगरतला शहर स्थित होटल में 22 सदस्यीय आई-पैक टीम के सदस्यों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि लगभग 22 बाहरी लोग विभिन्न स्थानों पर घूम रहे थे। शहर में कोविड प्रतिबंध लागू है, इसलिए हम उनके शहर में आने और ठहरने के कारणों की पुष्टि करने के लिए पूछताछ कर रहे हैं। उन सभी की सोमवार को कोविड की जांच की गई, रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

आई-पैक की यह टीम राज्य की राजनीतिक स्थिति और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के लिये संभावित समर्थन आधार का आकलन करने गई थी। टीएमसी की त्रिपुरा इकाई ने इसे लोकतंत्र पर हमला करार दिया है। पार्टी ने कहा कि पुलिस ने उन्हें उनके होटल में बंद कर दिया था। यह त्रिपुरा की संस्कृति नहीं है। आई-पैक की टीम रविवार रात से एक होटल में नजरबंद है। हालांकि, पुलिस इसे नियमित जांच का हिस्सा बता रही है।

उधर, ममता बनर्जी के भतीजे, सांसद अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट कर कहा कि बंगाल चुनाव में टीएमसी को मिले जबरदस्त समर्थन से भाजपा घबरा गई है। त्रिपुरा में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के कुशासन के कारण वहां के लोग त्रस्त हैं। इससे डरेंगे नहीं।

The fear in @BJP4Tripura before even @AITCofficial stepped into the land, is more than evident!

They are so rattled by our victory in #Bengal that they’ve now kept 23 IPAC employees under house arrest.

Democracy in this nation dies a thousand deaths under BJP’s misrule!

— Abhishek Banerjee (@abhishekaitc) July 26, 2021