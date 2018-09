देश के जाने-माने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर एक बार फिर से जनता दल यूनाईटेड के साथ नई पारी की शुरूआत कर सकते हैं। इंडिया पॅलिटिकल एक्शन कमेटी के संस्थापक प्रशांत किशोर रविवार को जदयू में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने एक ट्वीट कर लिखा है, “बिहार में अपनी नई यात्रा को शुरू करने के लिए उत्तेजित हूं।” वहीं, जदयू नेता केसी त्यागी ने कहा, “अधिकारिक घोषणा का इंतजार कीजिए। उन्होंने अपनी इच्छा जताई है। हम पार्टी में उनका स्वागत करेंगे।” बता दें कि वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के समय वे पीएम मोदी के रणनीतिक सलाहकार थे अौर फिर वर्ष 2015 में बिहार विधानसभा के समय उन्होंने जदयू के लिए काम किया था। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने और नीतीश कुमार को फिर से बिहार का मुख्यमंत्री बनाने में उनकी रणनीति सफल रही।

Let us wait for the official announcement, he has expressed his willingness, we will welcome him in the party: KC Tyagi,JDU on election strategist Prashant Kishor set to join Janata Dal(United) today pic.twitter.com/AQd74WSD7m

— ANI (@ANI) September 16, 2018