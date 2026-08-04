बंकीपुर विधानसभा उपुनाव में जीत दर्ज करने के बाद जन सुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने अपनी जीत को बिहार की राजनीति के लिए बड़ा संदेश बताया। उन्होंने कहा कि यह नतीजा केवल एक सीट की जीत नहीं है। उनका कहना है कि राज्य की जनता का बीजेपी और एनडीए नेतृत्व को स्पष्ट संदेश है कि बिहार में एक बेहतर व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइये।
बांकीपुर में अपनी जीत पर समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में प्रशांत किशोर ने कहा, ”बिहार की जनता ने भाजपा और एनडीए के नेतृत्व को यह संदेश देने की कोशिश की है कि बिहार में एक बेहतर व्यक्ति को आप मुख्यमंत्री बनाइये। और जिन वादो के साथ आप सरकार में आए हैं, उन वादों पर फोकस कीजिए। अपराध, अपराधी, एनकाउंटर, हाफ एनकाउंटर, जाति गमछा देखकर जो गोली मारने की जो भाषा का इस्तेमा हो रहा है, उस पर रोक लगनी चाहिए। वो बंद होनी चाहिए। बिहार में शिक्षा, रोजगार और पलायन पर बातचीत होनी चाहिए।”
बिहार के लोगो को नहीं मंजूर जंगलराज
अपनी जीत और बीजेपी की हार पर उन्होंने आगे कहा, ”यहां की सरकार का मामला है, स्थानीय मुद्दा ऐसा क्या हुआ है। जैसा पहले था वैसा बांकीपुर अभी भी है। नवंबर में जब बीजेपी 51000 के वोटों से जीती थी तो ऐसा तो है नहीं कि अभी बांकीपुर की सड़कें टूट गई हैं। कोई गलत काम तो हुआ नहीं है। लेकिन इसके बावजूद कुछ बदला है तो वो यह है कि बिहार में भाजपा ने एक नया नेतृत्व दिया है जो बिहार के लोगों को स्वीकार्य नहीं है। उस व्यक्ति का जो चाल, चरित्र, चेहरा है उसको लेकर बिहार के लोग कम्फर्टेबल नहीं है। जिस जंगलराज के खिलाफ आपने वोट लिया था, उसी जंगलराज के एक व्यक्ति को अगर आप भगवा रंग का चादर उढ़ाकर कुर्सी पर बिठा दिया तो लोगों को वो मंजूर नहीं है।”
प्रशांत किशोर ने दावा किया कि बांकीपुर की जनता ने इस बार भाजपा को इसलिए नकारा क्योंकि राज्य में पेश किया गया नया नेतृत्व लोगों को स्वीकार्य नहीं है। उनके मुताबिक इसका कारण नेतृत्व को लेकर जनता की असहमति है।
नेतृत्व परिवर्तन की मांग
जन सुराज प्रमुख ने कहा कि उनका उद्देश्य सरकार गिराना नहीं बल्कि नेतृत्व परिवर्तन की मांग उठाना है। उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार अगले चार साल तक बनी रहेगी लेकिन सरकार के नेतृत्व में बदलाव संभव है और उनकी लड़ाई उसी बदलाव के लिए है। प्रशांत किशोर ने कहा कि नेतृत्व परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। बांकीपुर के लोगों के साथ मिलकर भी यह संदेश देने की कोशिश की है कि मोदी जी, अमित शाह जी बिहार के लोगों की चिंता भी कीजिए। बिहार में भी किसी काबिल, चरित्रवान व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइये ताकि बिहार में शिक्षा, रोजगार, पलायन पर बात हो सके। चुनाव हुआ है और इसमें पता चल गया, जनता चाहती है कि राज्य को एक सक्षम और शिक्षित मुख्यमंत्री मिले जो इन मुद्दों का समाधान कर सके। उन्होंने यह बता दिया कि भाई हम लोग को सम्राट चौधरी का नेतृत्व स्वीकार नहीं है, भाजपा का वो राजनीतिक अहम स्वीकार नहीं है जहां लोग यह कह रहे हैं कि कुत्ता-बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो वो जीत जाएगा।
उन्होंने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि विपक्ष में उनकी भूमिका जनता ने तय की है। अगले चार वर्षों में विपक्ष कितना मजबूत होगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वह अपनी जिम्मेदारी कितनी प्रभावी ढंग से निभाता है।
उन्होंने कहा, ”बिहार में शिक्षा, रोजगार और पलायन पर काम होना चाहिए। जनता चाहती है कि राज्य को एक सक्षम और शिक्षित मुख्यमंत्री मिले जो इन मुद्दों का समाधान कर सके।”
इन तीन मुद्दों को ही प्रशांत किशोर ने बांकीपुर उपचुनाव में अपनी राजनीतिक लड़ाई का आधार बताया और कहा कि जनता ने इन्हीं सवालों पर जन सुराज का साथ दिया।