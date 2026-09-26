Prashant Kishor News: पटना की बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में शानदार जीत हासिल करने के दो महीने से भी कम समय बाद जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर पार्टी का विस्तार करने की तैयारी में हैं। वह बिहार के बाहर अपना पहला कदम रखने के लिए दिल्ली को अपना गढ़ बनाने की योजना बना रहे हैं।

सूत्रों के अनुसार, किशोर रविवार को दिल्ली में जेएसपी समर्थकों की एक बैठक आयोजित करने जा रहे हैं, जहां राष्ट्रीय राजधानी में पार्टी के मामलों की देखरेख के लिए एक पार्टी संचालन समिति की घोषणा की जाएगी।

प्रशांत किशोर ने दो अक्टूबर 2024 को जेएसपी की स्थापना की थी

चुनाव रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर 2024 को जन सुराज पार्टी की स्थापना की थी। पार्टी ने नवंबर 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में पहली बार हिस्सा लिया, लेकिन राज्य की 243 में से 238 सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद एक भी सीट नहीं जीत पाई। इन चुनावों में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने बड़ी जीत हासिल की और 202 सीटें जीतीं, जबकि आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन को 35 सीटें मिलीं।

हालांकि, इस साल अगस्त में किशोर ने अपने चुनावी डेब्यू में ही हाई-प्रोफाइल बांकीपुर सीट जीतकर वापसी की। बांकीपुर में उपचुनाव इसलिए कराना पड़ा क्योंकि वहां से पांच बार के विधायक नितिन नवीन ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने और राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद अपनी सीट छोड़ दी थी।

पूर्वांचली आबादी के बीच अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में जेएसपी

एक सूत्र ने बताया, “जन सुराज पार्टी अब दिल्ली में, खासकर शहर की बड़ी पूर्वांचली आबादी के बीच अपनी उपस्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है।” जेएसपी के कई पूर्वांचली समर्थक, जिनकी जड़ें बिहार से जुड़ी हैं, लोक कला मंच या जनपथ के पश्चिमी प्रांगण में होने वाली पार्टी की रविवार की बैठक में शामिल होने की संभावना है।

पार्टी के एक अंदरूनी सूत्र ने कहा, “दिल्ली के लोग बीजेपी और आम आदमी पार्टी से तंग आ चुके हैं। इसके अलावा, उन्होंने बिहार और बांकीपुर के लिए किशोर का विजन भी देख लिया है। हमें राष्ट्रीय राजधानी में अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद है।” जेएसपी अपने दिल्ली कार्यालय के लिए एक स्थान का चयन करने की प्रक्रिया में है। सूत्रों का कहना है कि कुछ स्थानों को शॉर्टलिस्ट किया गया है और केवल पट्टे और किराये से संबंधित औपचारिकताओं को अंतिम रूप देना बाकी है।

प्रशांत किशोर की टीम

प्रस्तावित जेएसपी संचालन समिति पार्टी की दिल्ली इकाई का अग्रदूत होगी। इस पैनल में शामिल होने वाले लोगों में वकील तथागत हर्षवर्धन शामिल हो सकते हैं, जो बक्सर के पूर्व सांसद के.के. तिवारी के बेटे हैं और 2025 के चुनावों में पार्टी के बक्सर उम्मीदवार थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के देशबंधु कॉलेज के प्रोफेसर शांतनु कुमार और हिमाचल प्रदेश के पूर्व एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जेपी सिंह, जिन्होंने पार्टी के टिकट पर छपरा सीट से चुनाव लड़ा था।

इस समिति में शामिल किए जाने वाले अन्य जेएसपी नेताओं में पूर्व आईईएस अधिकारी कुंवर चंद्रेश, बिहार इकाई के अल्पसंख्यक विंग के प्रमुख और पूर्व एएमयू छात्र संघ अध्यक्ष अधिवक्ता अबू अफ्फान फारूकी, पार्टी के बिहार महिला विंग से प्रियंका सिंह, व्यवसायी अजय सिंह और पूर्व ओएनजीसी निदेशक बड़ी उद दोजा, जो सीमांचल के एक प्रमुख व्यक्ति और बिहार के पूर्व मंत्री बी दोजा के बेटे हैं, शामिल हैं।

सूत्रों के अनुसार, जेएसपी संचालन समिति को दिल्ली में पार्टी की संरचना और पदाधिकारियों को स्थापित करने का दायित्व सौंपा जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए शांतनु कुमार ने कहा, “दिल्ली में पार्टी का कोई संगठन न होने के बावजूद, हम किशोर के संदेश और दृष्टिकोण को लोगों तक पहुंचाने के लिए उनसे संपर्क कर रहे हैं। हमें सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है।”

दिल्ली के नगर निगम चुनाव में उतरेगी जेएसपी

कुमार ने कहा कि जेएसपी दिल्ली में होने वाले सभी आगामी चुनावों में हिस्सा लेगी। इनमें 2027 में होने वाले दिल्ली नगर निगम चुनाव से लेकर 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव और 2030 में होने वाले विधानसभा चुनाव शामिल हैं। कुमार ने कहा, “हमारी पार्टी समावेशी है, जैसा कि लोगों ने बिहार में देखा है। हमारा किसी विशेष समुदाय पर कोई विशेष ध्यान नहीं है और हम समाज के सभी आर्थिक और सामाजिक वर्गों के लोगों को साथ लेकर चलेंगे। इनमें पूर्वांचली भी शामिल हैं, जो मतदाताओं का लगभग 25% हिस्सा हैं।”

उन्होंने कहा कि जेएसपी की खासियत दिल्ली के लोगों को परेशान करने वाली समस्याओं के लिए अनोखे समाधान प्रदान करना होगा। उन्होंने आगे कहा, “उदाहरण के लिए, वायु प्रदूषण और यमुना की सफाई का मुद्दा लें। इन समस्याओं से निपटने के लिए व्यवस्थाएं मौजूद हैं, लेकिन वे शायद ही प्रभावी हैं। हम इनसे प्रभावी ढंग से निपटने के लिए नवीन समाधान देने का प्रयास करेंगे।”

दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचली 15-20 विधानसभा सीटों के चुनाव परिणामों को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण कारक रहे हैं। वे अधिकतर राष्ट्रीय राजधानी के उत्तर-पूर्वी, पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी क्षेत्रों में रहते हैं। 2025 के दिल्ली चुनावों में, बीजेपी ने तीन बार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त देते हुए सत्ता में जबरदस्त प्रवेश किया , 70 में से 48 सीटें जीतकर, जबकि केजरीवाल को केवल 22 सीटें मिलीं और कांग्रेस एक बार फिर एक भी सीट नहीं जीत पाई। 2024 के लोकसभा चुनावों में, बीजेपी ने 2014 के बाद लगातार तीसरी बार दिल्ली की सभी सात सीटों पर जीत हासिल की।

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बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर जन सुराज ने पांच प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। पार्टी ने दरभंगा शिक्षक, दरभंगा स्नातक, सारण शिक्षक, पटना शिक्षक और कोसी स्नातक सीट के लिए प्रत्याशी तय किए हैं। रविवार को प्रेस कांफ्रेंस में प्रशांत किशोर ने इसकी जानकारी दी है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…