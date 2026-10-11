Prashant Kishor News: जन सुराज पार्टी के संस्थापक और बांकीपुर के विधायक प्रशांत किशोर ने कहा कि दिल्ली में 40000 पैरामिलिट्री जवानों की तैनाती इस बात का पक्का सबूत है कि शनिवार को राजधानी में हुआ विरोध प्रदर्शन सफल रहा। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे विपक्ष का साथ दिया।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर मीडिया के सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा, “कई लोग इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि विरोध प्रदर्शन में कितने लोग शामिल हुए, लेकिन यह तथ्य कि सरकार को इसे रोकने के लिए 40000 पैरामिलिट्री जवानों को तैनात करना पड़ा, यह दर्शाता है कि यह कितना शक्तिशाली था।”

मुख्य चुनाव आयुक्त कुमार को इस्तीफा देना चाहिए- प्रशांत किशोर

प्रशांत किशोर ने कहा कि एसआईआर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चुनाव आयोग में जनता के घटते विश्वास का प्रतिबिंब है। किशोर ने कहा, “पिछले आठ से दस सालों में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त कुमार को इस्तीफा देना चाहिए।” उन्होंने बताया कि कैसे चुनाव आयोग ने बिहार सरकार को 2025 के विधानसभा चुनावों के दौरान जीविका कार्यकर्ताओं को 10000 रुपये प्रति व्यक्ति वितरित करने से नहीं रोका था।

एमएलसी चुनावों से पहले एनडीए में घबराहट

जन सुराज के संस्थापक ने शनिवार को बिहार में हुई एनडीए की बैठक पर भी निशाना साधा और इसे सत्ताधारी गठबंधन की बढ़ती कमजोरी का संकेत बताया। किशोर ने कहा, “जिस तरह बांकीपुर में 480 नेताओं की बैठक (अगस्त में होने वाले उपचुनाव से पहले) में उनकी घबराहट साफ दिखी, उसी तरह एमएलसी चुनावों को लेकर भी घबराहट है। एनडीए चाहे विधानसभा की बैठक बुलाए या विधान परिषद की, बिहार के शिक्षित शिक्षक और स्नातक मतदाताओं ने सत्ताधारी गठबंधन के उम्मीदवारों को हराने का मन बना लिया है।”

अनंत सिंह ने जेएसपी के उम्मीदवार का किया समर्थन

गौरतलब है कि जेडीयू विधायक अनंत कुमार सिंह ने 23 अक्टूबर को होने वाले चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवार नीरज कुमार के खिलाफ पटना स्नातक सीट से जेएसपी के उम्मीदवार अनुज सिंह का खुलेआम समर्थन किया है। अगस्त में, किशोर ने उपचुनाव में बीजेपी के गढ़ बांकीपुर में 19000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल करके इतिहास रच दिया था। इस सीट का प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पांच बार किया था।

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पटना की बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में शानदार जीत हासिल करने के दो महीने से भी कम समय बाद जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर पार्टी का विस्तार करने की तैयारी में हैं। वह बिहार के बाहर अपना पहला कदम रखने के लिए दिल्ली को अपना गढ़ बनाने की योजना बना रहे हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…