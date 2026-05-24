Prashant Kishor on Bankipur ByPoll: पिछले साल बिहार में हुए विधानसभा चुनाव नतीजों में प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी को भले ही पूरे राज्य में एक भी सीट न मिली थी, लेकिन कुल मिलाकर 3 प्रतिशत से ज्यादा को वोट जरूर मिला था। अब प्रशांत किशोर ने संकेत दिए हैं कि वे जन सुराज पार्टी के तले ही बांकीपुर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं।

दरअसल, बांकीपुर सीट पर उपचुनाव होने हैं। इस चुनाव को लेकर जन सुराज पार्टी ने अभी से इस सीट के लिए अपनी चुनावी तैयारियों को पुख्ता करना शुरू कर दिया है। प्रशांत किशोर इस सीट पर अपनी ताकत दिखाकर पार्टी में नए सिरे से ऊर्जा फूंकना चाहते हैं। इसके चलते ही वे यहां खुद भी चुनाव लड़ सकते हैं, और एनडीए को चुनौती दे सकते हैं।

प्रशांत किशोर ने किया बड़ा ऐलान

राजधानी पटना में प्रशांत किशोर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, “बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव 2025 में मिली बड़ी जीत के बाद सत्ताधारी एनडीए के पहले वर्ष पर जनमत संग्रह होगा।” उन्होंने कहा, “जनसुराज पार्टी ने सैद्धांतिक रूप से बांकीपुर सीट पर उपचुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है।”

जनवरी 2026 में बीजेपी ने नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना था। इसके चलते उन्होंने बिहार सरकार के मंत्री पद और बांकीपुर सीट से इस्तीफा दिया था। वे बिहार के कोटे से ही राज्यसभा चले गए थे।

बांकीपुर में तीसरे नंबर पर रही थी जन सुराज पार्टी

बता दें कि पिछले साल हुए विधानसभा चुनावों में बांकीपुर सीट से नितिन नवीन ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी आरजेडी को 50,000 से अधिक वोटों के बड़े अंतर से हराया था। इस सीट से जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रहे थे। अब जब यह सीट खाली हुई है, तो अगले 6 महीने में उपचुनाव कराए जाने के प्रावधान के तहत जल्द ही यहां चुनाव आयोग उपचुनाव की घोषणा कर सकते हैं।

खुद नहीं की बड़ी घोषणा

प्रशांत किशोर से इस दौरान यह भी पूछा गया कि क्या वे खुद चुनाव लड़ेंगे। इसको लेकर सीधा जवाब देने से उन्होंने परहेज किया। उन्होंने जुन सुराज पार्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह के साथ मतभेद की अफवाहों को भी खारिज कर दिया, जिनका घर उन्होंने हाल ही में खाली कर दिया था।

प्रशांत किशोर फिलहाल पटना के बाहरी इलाके में एक आश्रम में चले गए है और जिन्होंने तब से सक्रिय राजनीति से एक साल का विराम लेने की घोषणा की है।

पश्चिम बंगाल में बीजेपी विधायक संजय कुमार सिंह का कहना है कि भारत में गायों की पूजा की जाती है और हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई – सभी धर्मों के लोगों को एक-दूसरे का सम्मान करना चाहिए। पढ़िए पूरी खबर…