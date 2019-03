कुपवाड़ा मुठभेड़ में शहीद सीआरपीएफ जवान पिंटू सिंह को श्रद्धांजलि देने सत्‍तारूढ़ गठबंधन का कोई नेता नहीं पहुंचा। जनता दल-युनाइटेड (JDU) उपाध्‍यक्ष प्रशांत किशोर ने खेद जताते हुए गलती मानी है। उन्‍होंने कहा कि उनकी पार्टी के किसी सदस्‍य को इस दुख की घड़ी में सिंह के परिवार के साथ होना चाहिए था। प्रशांत ने ट्वीट किया, “हम इस चूक के लिए माफी चाहते हैं। हमें इस दुख की घड़ी में आपके साथ होना चाहिए था।” उन्‍होंने शहीद जवान के भाई का वीडियो शेयर करते हुए यह बात कही।

दरअसल, पिंटू सिंह के भाई ने मीडिया से कहा था कि “रैली को महत्‍व दिया गया है। शहीद को तो बाद में भी देखा जा सकता है। मरने वाला तो मर गया। मंत्रीजी को क्‍या लेना है, वो अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। इसी से पता चलता है कि हमारी सरकार सेना की कितनी मदद कर रही है।” एनडीटीवी ने सीआरपीएफ जवान के चाचा के हवाले से कहा, “बेहद दुर्भाग्‍यपूर्ण है कि मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने यहां आकर श्रद्धांजलि देने की जहमत नहीं उठाई।

गौरतलब है कि 3 फरवरी को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जदयू-भाजपा की संयुक्‍त रैली थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार शरीक हुए। इस रैली में दोनों पार्टियों के बड़े नेता और नीतीश की कैबिनेट के मंत्री मौजूद रहे। माना जा रहा है कि इसी वजह से कोई शहीद को श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंचा।

We are sorry for the error of judgement on part of those of us who should have been there with you in this hour of grief. pic.twitter.com/DIhpiKlyd6

