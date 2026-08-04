जन सुराज पार्टी (जसुपा) के संस्थापक प्रशांत किशोर को बांकीपुर सीट पर जीत मिली है लेकिन बिहार के विधानसभा चुनाव में इस पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी। प्रशांत किशोर का यह पहला चुनाव था। किशोर ने बिहार की 243 में से 238 सीटों पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारे थे। 236 सीटों पर जसुपा के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी।

बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत की सबसे बड़ी वजह उनके द्वारा आम मुद्दों पर किए गए चुनाव प्रचार को माना जा रहा है। उन्होंने जाति और धर्म से दूर रहकर शिक्षा, रोजगार और लोगों से जुड़े मुद्दों पर चुनाव प्रचार किया।

किशोर ने इस चुनाव को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कामकाज पर जनमत संग्रह बताया था और कहा था कि बीजेपी को अहंकार हो गया है। चुनाव जीतने के बाद भी प्रशांत किशोर ने यही कहा कि बिहार के लोगों ने भाजपा नेतृत्व को संदेश दिया है कि उन्हें मुख्यमंत्री बदल देना चाहिए। विधानसभा में प्रशांत किशोर अपनी पार्टी के अकेले विधायक होंगे।

बिहार के एक सीनियर जेडीयू नेता कहते हैं कि यह जीत विधानसभा चुनाव के नतीजों से निराश हुई जन सुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने का काम करेगी। उन्होंने प्रशांत किशोर की जीत को असाधारण बताया क्योंकि उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट पर बीजेपी-जेडीयू-लोजपा (रामविलास) के गठबंधन को हराया है। इससे प्रशांत किशोर के समर्थकों और पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। जेडीयू नेता कहते हैं कि लोग उनसे जुड़ेंगे और इससे कुल मिलाकर पार्टी को फायदा होगा।

प्रशांत किशोर की जीत बताती है कि पिछले कुछ सालों में कुछ नए राजनीतिक चेहरे सामने आए, उन्होंने अपने राजनीतिक दल बनाए और और चुनाव जीते जिससे उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं के बीच नेतृत्व को लेकर उम्मीद पैदा हुई है। आइए, ऐसे नेता कौन से हैं।

दलित समुदाय के नेता हैं चंद्रशेखर आजाद

आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से चुनाव जीते थे। उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार को 1.51 लाख वोटों से हराया था। दलित समुदाय के बड़े नेता चंद्रशेखर आजाद ने 2022 में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अपना पहला चुनाव लड़ा था। तब वह हार गए थे और उन्हें सिर्फ तीन प्रतिशत वोट मिले थे।

सांसद बनने के बाद से चंद्रशेखर आजाद ने लोकसभा में दलितों और मुसलमानों की आवाज उठाई है। मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी के उम्मीदवार दामोदर यादव तीसरे नंबर पर रहे और उन्हें 22,527 वोट मिले।

युवाओं के बीच लोकप्रिय हैं जयराम महतो

झारखंड से आने वाले जयराम महतो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के अध्यक्ष हैं। वह अपनी पार्टी के अकेले विधायक हैं, उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में गिरिडीह सीट से चुनाव लड़कर 3.47 लाख वोट हासिल किए थे। नवंबर, 2024 में हुए विधानसभा चुनाव से पहले जेएलकेएम को चुनाव आयोग से मान्यता मिली जिसमें वे डुरमी सीट से जीते और बेरमो से दूसरे नंबर पर रहे।

जयराम महतो सिर्फ 31 साल के हैं और युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं। कुड़मी समाज से आने वाले जयराम महतो सोशल मीडिया पर गरीबों की समस्याओं और झारखंड में बाहरी लोगों को सरकारी नौकरियां मिलने जैसे कई मुद्दों पर बात करते हैं।

एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी

हैदराबाद से पांच बार सांसद और एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी लोकसभा में अपनी पार्टी के अकेले सांसद हैं। वह संसद और इसके बाहर मुस्लिम समुदाय से जुड़े और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को उठाते हैं। ओवैसी ने हैदराबाद से बाहर भी एआईएमआईएम का विस्तार करने की कोशिश की है और तेलंगाना, बिहार और महाराष्ट्र सहित कुछ और राज्यों में इसके विधायक और पार्षद हैं।

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बिहार की बांकीपुर और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीटों पर मिली हार के बाद कई बड़े सवाल खड़े हुए हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।